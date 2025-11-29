FUTBOL
El Mollerussa firma Manel Cazorla com a nou primer entrenador
El Mollerussa té un nou primer entrenador: Manel Cazorla. El club del Pla d’Urgell ha apostat pel tècnic de Valls, amb experiència a la Pobla de Mafumet, el Valls i el Borges, perquè assumeixi el rol de primer entrenador fins al final de la temporada, que fins ara ocupava David Cámara Romario, amb l’objectiu d’aconseguir la permanència a Tercera RFEF.
Tanmateix, tant ell com Rubén Adillón Rufo, que es van fer càrrec de l’equip l’últim mes després de la destitució de Kiku Parcerisas, es mantindran al cos tècnic i continuaran exercint la resta de tasques que ja tenien anteriorment al club.
Cazorla, que al febrer va tancar la seua anterior etapa a les banquetes després de ser destituït al Pobla de Mafumet, va declarar ahir a SEGRE que “és una responsabilitat assumir aquest càrrec, perquè sabem el que ens juguem i que la tasca que tenim al davant és difícil”. No obstant, va deixar clar que “volem treballar el dia a dia i treure ferro a totes les coses negatives per anar evolucionant”.
Per la seua part, Romario va assenyalar que “soc un home de club. Hem treballat perquè l’equip canviés la dinàmica i ara toca ajudar el Manel perquè s’adapti ràpid. Segur que ho farà”.