FUTBOL
El Madrid empata a Girona i cedeix el liderat al Barça
L’equip de Xabi Alonso només va poder marcar de penal, que va transformar Mbappé
El Girona, amb un gol del marroquí Azzedine Ounahi, va llançar més sal a la ferida d’un Reial Madrid de Xabi Alonso que es va mostrar de nou inoperant, malgrat la seua escomesa en el segon període després d’igualar Kylian Mbappé de penal, que va enllaçar el seu tercer empat seguit i va tornar al Barcelona el liderat de LaLiga EA Sports. Els blancs continuen sense trobar el seu joc i els empats davant del Rayo Vallecano i l’Elx van tenir la seua prolongació a Montilivi.
El Reial Madrid s’ha dessagnat lluny del Santiago Bernabéu i ha dilapidat l’important avantatge que va tenir quan va aconseguir la victòria al clàssic. Ara té un punt de dèficit i li trepitgen els talons el Vila-real i l’Atlètic de Madrid. De nou va naufragar en una altra demostració d’impotència futbolística. Courtois va mantenir l’equip en el partit amb una gran parada a l’ucraïnès Vladyslav Vanat i va aparèixer Vinícius amb empenta per forçar un penal que va transformar Mbappé i revolucionar l’equip, l’assetjament constant del qual fins al final va ser una absoluta desesperació davant del defensa local Gazzaniga, sense claredat i amb nul encert.
Preocupació al barcelonisme pel posat capcot de Flick
La imatge d’un capcot Hansi Flick al costat de Raphinha a la banqueta després del 3-1 a l’Alabès va generar preocupació en el barcelonisme, que no va acabar de comprendre l’actitud del tècnic després de la victòria. Amb cara seriosa i la mirada perduda, Flick va negar en un parell d’ocasions amb el cap a Raphinha i se’l va veure bastant afectat, com si no estigués content amb el que havia vist en el partit. Les reaccions dels aficionats en xarxes no es van fer esperar, amb algunes especulacions incloses, però fonts del club blaugrana consultades per Mundo Deportivo van descartar qualsevol problema i van assegurar que només estava enfadat per un parell de situacions del partit.