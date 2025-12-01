FUTBOL
Punt d’or del Tàrrega
Els de l’Urgell empaten al camp del Martorell i demostren la seua gradual adaptació a la categoria. En l’onze blaugrana van debutar les dos noves incorporacions, Casals i Farré
El Tàrrega va jugar a un gran nivell al feu d’un dels favorits per a l’ascens i va sumar un punt a l’empatar a domicili a Martorell (2-2), en el debut dels dos últims fitxatges blaugrana, el porter Aleix Casals, de 19 anys i procedent de l’Igualada, i el retorn a la disciplina targarina del centrecampista Albert Farré, que aquesta temporada va militar a les files del Lleida CF. El Martorell es va avançar amb un gol de Castillo al minut 29. El Tàrrega no li va perdre la cara al partit i el primer temps va acabar amb mínim avantatge local (1-0). Ja a la segona part, va aparèixer la millor cara dels de Jordi Jiménez i amb un joc de molta qualitat van capgirar ell marcador. Ilyass va empatar al minut 55 (1-1) i un quart d’hora després el debutant Albert Farré va posar al davant el Tàrrega amb l’1-2. Però quan tot semblava indicar que els blaugranes s’anotarien els tres punts, un gol de Moreno al 77 va tornar l’equilibri al partit i l’empat ja va ser definitiu (2-2). A l’acabar el partit l’entrenador del Tàrrega, Jordi Jiménez, va donar per bo l’empat aconseguit per l’equip: “Amb aquest punt trenquem la mala dinàmica de resultats i esperem que això ens serveixi de revulsiu.”
Sobre el desenvolupament del partit Jiménez va puntualitzar: “Amb l’1-2 teníem el partit controlat i ha estat una llàstima que de nou les accions a pilota aturada ens hagin tornat a castigar perquè els dos gols del Martorell van arribar en dos córners.” Per acabar, va afegir: “Hem de continuar millorant i fer bo aquest punt la jornada vinent.”