FUTBOL
Es reparteixen els punts en un duel igualat
Cervera i Fuliola van firmar l’empat en un partit molt igualat en el qual els dos gols es van fer en els primers compassos del temps reglamentari. El Fuliola es va avançar en el marcador al minut 19 gràcies a un bon xut des de la frontal de l’àrea de Pau Vilanova que va sorprendre el porter local (0-1). Poc després, el Cervera va fer l’empat en una bona jugada combinativa per banda que va culminar Carlos (1-1).
A la segona part, tots dos equips es van llançar a l’atac a la recerca del gol de la victòria. Els dos conjunts van disposar de bones ocasions per avançar-se en el marcador. Tanmateix, no van ser capaços de convertir en gol les arribades i el partit va acabar 1-1.
Amb l’empat, el Cervera es col·loca setè amb 19 punts i el Fuliola, onzè amb 13.