Torna Rubén López
El tècnic barceloní, que va deixar l’AEM al final de la passada Lliga després de tres anys i dos play-offs d’ascens, torna per treure l’equip de la cua. Ahir ja va dirigir el primer entrenament
L’AEM va anunciar ahir la tornada de Rubén López (Barcelona, 9-7-1979) com a entrenador de l’equip fins al final de la temporada. López, que ja va dirigir el conjunt lleidatà durant tres campanyes, torna al club amb l’objectiu de revertir la dinàmica negativa i treure l’equip de l’última posició de la taula.
El nou tècnic aemista va deixar l’equip al finalitzar la passada temporada després d’assolir les semifinals del play-off d’ascens a la Lliga F. El seu balanç a l’AEM va ser de tres exitoses temporades i en línia ascendent, amb dos play-off d’ascens i quedant-se a les portes d’un tercer. El seu relleu va ser l’extècnic de l’Espanyol Joan Bacardit, que va presentar la renúncia a començaments del mes d’octubre davant de la mala arrancada de l’equip.
A l’espera de contractar un nou entrenador, va ser el director esportiu Roger Lamesa –antecessor de Rubén López– qui es va fer càrrec de l’equip amb el segon tècnic Miquel Seuma. Lamesa ja va advertir que el seu acompliment era provisional i, per fi ahir, el club va informar del retorn de Rubén López.
En les seues primeres declaracions facilitades pel mateix club, López va expressar satisfacció al tornar a l’entitat. “Estic molt content de ser aquí. Tinc un sentiment molt gran per l’AEM per les tres temporades que hi vaig passar. Quan em van demanar ajudar, no vaig haver de pensar-ho”, va assegurar. També va admetre que la situació esportiva és complicada, però es va mostrar disposat a treballar al màxim. “No tinc una vareta màgica, però ho posaré tot de la meua part per revertir la situació i aconseguir l’objectiu”, va declarar. El tècnic barceloní, que ja va dirigir ahir, compta amb una trajectòria que inclou etapes en clubs canaris com el CD Juan Grande (2019-2021) i el CD Femarguín SPAR Gran Canària (2021-2022) abans d’arribar a l’AEM.
L’equip és actualment cuer, amb una sola victòria en el que va de temporada. La primera prova per al tècnic serà aquest dissabte a les 16.00 hores, quan el conjunt aemista rebrà l’Atlètic de Madrid B al Municipal Recasens, al qual ha tornat fins que estigui en condicions el Camp d’Esports. El canvi d’escenari ha estat clau en la tornada de Rubén López, ja que amb ell l’AEM era un equip intens, sobretot a casa, amb la pressió alta. Això era possible perquè les dimensions del Recasens ho permeten. Ara, intentarà recuperar aquest ADN característic que mantenia durant els 90 minuts.
Val a recordar que la Paeria, a través de la regidoria d’Esports, ha treballat aquests mesos d’octubre i novembre en el Recasens per reparar la gespa artificial d’aquest equipament. L’actuació s’ha concretat en una dotzena de punts del complex esportiu en el qual s’havien detectat desperfectes, tant al camp de futbol 11 com als de futbol 7 i futbol 5.
Els treballs van ser realitzats per una empresa especialitzada en manteniment i reparació de superfícies esportives per garantir unes condicions d’ús òptimes i de seguretat. L’actuació és una reparació puntual a l’espera de la renovació de la gespa artificial del la instal·lació.