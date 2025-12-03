ESDEVENIMENTS
Gimnàstica sense barreres
L’Inefc Lleida acull el dia 13 la Gymnastrada Inclusiva amb la participació d’un centenar d’esportistes amb diversitat funcional. Sense caràcter competitiu
Un centenar d’esportistes procedents de tot Espanya participaran en la segona edició de la Gymnastrada Inclusiva, un esdeveniment que se celebrarà el diumenge 13 de desembre a les instal·lacions de l’Inefc Lleida i que està organitzat pel Club Gimnàstic Fedac Lleida amb l’empara de la Reial Federació Espanyola de Gimnàstica (RFEG). La cita, que reunirà participants de Galícia, el País Valencià, Múrcia, Castella-la Manxa, Madrid i Catalunya, es consolida com un espai de trobada per a entitats i clubs que treballen dia a dia en la promoció de l’activitat inclusiva dins de l’àmbit de la gimnàstica.
La presentació oficial ahir a la Diputació va comptar amb la participació del diputat de Salut i Esport, Òscar Martínez; la directora tècnica del Club Gimnàstic Fedac Lleida, Maribel Moncasí; la secretària tècnica de la Federació Espanyola de Gimnàstica, Cova Menéndez; i el representant de la Secretaria General de l’Esport a Lleida, Xavier Serratosa. També hi va assistir Noemí Cuello, responsable de comunicació del Grup Griñó, empresa patrocinadora d’un encontre que va nàixer l’any passat a Pamplona i que reafirma la seua voluntat de continuïtat.
La Gymnastrada Inclusiva es defineix com una jornada multidisciplinària concebuda per compartir experiències, promoure la integració i donar visibilitat a la diversitat dins de la gimnàstica. A diferència de les competicions tradicionals, aquesta proposta no contempla puntuacions ni classificacions: es tracta d’un esdeveniment participatiu en el qual cada grup disposarà d’un màxim de cinc minuts per presentar els seus exercicis i performances, integrant esportistes amb algun tipus de diversitat funcional física o intel·lectual. Totes les especialitats –artística masculina i femenina, rítmica, trampolí, aeròbica, acrobàtica i parkour– estaran representades sense distinció de nivell, edat o condició física, reforçant el caràcter veritablement inclusiu de la jornada.
Durant la presentació, Òscar Martínez va destacar el valor social de la trobada i va subratllar que contribuirà a “millorar la inclusió en l’esport donant-li més visibilitat”. En la mateixa línia, Xavier Serratosa va remarcar que la Gymnastrada va més enllà del pla estrictament esportiu, definint-la com un espai on totes les persones “han de poder brillar”. Maribel Moncasí va posar l’accent en el valor tècnic de l’encontre, que permetrà reunir professionals de diferents punts del país per intercanviar mètodes, estratègies i formes de planificació. Per la seua part, Cova Menéndez va subratllar la dimensió comunitària de l’esdeveniment i va celebrar que permetrà que els participants “puguin brillar, com estrelles que són, després de molts mesos de preparació”.