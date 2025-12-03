Remuntada de líder
El Barça firma el millor partit de la temporada per refermar-se en el liderat. Raphinha i Dani Olmo aixequen el gol inicial de l’Atlètic de Madrid i Ferran Torres sentencia en l’afegit
El FC Barcelona va firmar una remuntada crucial per tombar l’Atlètic de Madrid (3-1) a l’Spotify Camp Nou i obrir una bretxa de sis punts amb els blanc-i-vermells en aquesta jornada 19 avançada per la Supercopa, un triomf que a més fica pressió al Reial Madrid abans de la visita d’avui a l’Athletic Club a San Mamés. El Barça, que ja havia reaccionat al cop inicial abans del descans, va completar la seua obra en una segona part de maduresa, pegada i resistència final per sentenciar al contraatac quan més patia.
L’Atlètic es va trobar pràcticament amb el 0-1. Va ser en una passada a l’espai de Molina sobre Álex Baena. Cubarsí no va fer el pas endavant i el matalasser va decidir davant de Joan García, si bé el gol va haver de ser revisat pel VAR perquè inicialment l’àrbitre va assenyalar fora de joc. Es va refer el Barça després del gol. Comandat per Pedri, liderat per Raphinha i amb Lamine Yamal intentant-ho sempre davant de Hancko, els de Flick van començar a sentir-se dominadors.
A més va començar a aparèixer entre línies Dani Olmo. Balde se sentia còmode progressant per la seua banda i el futbol del Barça va començar a créixer. L’empat va arribar aviat, en una deliciosa passada filtrada de Pedri sobre Raphinha que va aparèixer per la dreta, es va rifar Oblak i va empatar el partit al 26. Destil·laven bones sensacions els blaugranes davant d’un Atlètic que es veia obligat a tirar-se enrere, però en un altre error, amb Cubarsí sortint a la foto, Joan Garcia va salvar la papereta en una sortida a la desesperada, de nou davant de Baena (31’).
El punt d’inflexió s’hauria pogut produir en el 35, amb un penal forçat per Olmo en una acció de Barrios, però Lewandowski el va tirar als núvols. Abans del descans, el polonès podia rescabalar-se amb una rematada de cap picada a deliciosa assistència de Lamine, però Oblak va salvar en una grandiosa intervenció.
El primer quart d’hora de la segona meitat va ser elèctric. Un partit d’anada i tornada. Raphinha hauria pogut fer el 2-1, però va disparar desviat sol davant d’Oblak després d’una gran jugada individual de Lamine Yamal (54’). El joc era la del Barça i Olmo, en una rematada des de dins de l’àrea gran al pal esquerre de la meta blanc-i-vermella, ho va certificar amb el segon gol en el 65, una diana que li va passar factura, ja que va haver de retirar-se amb una luxació d’espatlla. La gasolina de Pedri i de Raphinha va arribar fins al minut 74. Flick va posar un centre del camp amb Eric, Casadó i el jove Dro. Al Barça li tocava serrar les dents, firmar un exercici de supervivència davant d’un rival que ja tenia molta dinamita a dalt i ho va aconseguir. El Barça va contenir l’alè amb una jugada de Julián Álvarez que va desaprofitar Griezmann (93’) i va tenir el 3-1 en una contra de Rashford (94’), cosa que sí que va aconseguir Ferran Torres a l’últim sospir a magistral assistència de Balde al 96. El triomf del Barça és dels que poden suposar un punt d’inflexió per a un equip que ho necessitava.
Dani Olmo té una luxació a l’espatlla
Dani Olmo, que va repetir titularitat, va tornar a veure porteria, però aquesta vegada el premi li va costar car. El davanter egarenc va firmar el 2-1 amb un bon xut creuat amb l’esquerra, però en el tret es va desequilibrar i va acabar caient a terra en una mala posició, colpejant-se l’espatlla. Els serveis mèdics del Barça van haver d’atendre’l i al vestidor el doctor Ricard Pruna li va reduir la luxació. “Té problemes a l’espatlla, veurem demà”, va assenyalar Hansi Flick al final del partit.
Resolen el col·lapse amb les entrades
El FC Barcelona ha identificat i resolt la incidència tècnica que dissabte passat va deixar 7.500 socis sense poder descarregar la seua entrada per al partit contra el Deportivo Alabès i que va provocar cues massives en els accessos a l’Spotify Camp Nou, segons va informar el club en un comunicat.