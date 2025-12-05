FUTBOL
“Estic 100% convençut que l’AEM se salvarà”
Rubén López torna a la banqueta lleidatana decidida a revertir la mala situació
Rubén López va assegurar ahir que està “100% convençut que l’AEM se salvarà, si no, no seria aquí” en la seua primera roda de premsa després del seu retorn al club. El tècnic torna mitja temporada després de la seua marxa amb l’equip en descens, però destaca que ha trobat un vestidor “animat i convençut, també que no hi ha marge d’error, i això m’agrada”. A més, va assegurar que la tornada al Recasens és una bona notícia i va ser taxatiu sobre el seu futur al club: “El futur és dissabte. Al meu cap no veig res més enllà”, va dir.
López va reconèixer que el seu retorn no estava previst: “No ho esperava. A casa estava molt bé, havia recuperat coses que havia perdut en aquests tres anys fora i no trobava gens a faltar entrenar.” No obstant, va explicar emocionat que “quan et truca l’AEM, que és un club al qual tinc afecte, i ho explico a la meua nena, ella em diu que hi he d’anar. I això també pesa”. La negociació va ser ràpida i el tècnic va destacar que l’entitat va fer “una aposta molt, molt forta” per recuperar-lo. “Després de tres anys tan bonics, sentia que havia d’ajudar l’equip”, va afegir.
Al tornar s’ha trobat una plantilla que considera competitiva: “És una bona plantilla, amb jugadores contrastades. Per a mi, de les quatre que he dirigit o he vist preparar, aquesta era la més fiable”, va declarar. “Hem de trobar la clau perquè les jugadores que segueixen tornin al seu millor rendiment i que les noves donin el que s’esperava d’elles”, va assenyalar.
El tècnic també va reconèixer que “ens ajudarà més” tornar al Recasens. “El Camp d’Esports no ha funcionat i aquesta sempre ha estat casa nostra. Si hem de canviar coses, això també és un factor”, va insistir, tot i que va deixar clar que la seua tornada no estava condicionada a l’elecció de l’estadi.
Respecte a l’Atlètic de Madrid B, primer rival d’aquesta etapa, va assegurar que és un equip que l’atreu, especialment perquè “m’agrada molt perquè s’assembla al que m’agrada, sobretot en transicions”. En va destacar la velocitat, la capacitat per castigar errors i va remarcar la necessitat que l’AEM sigui més pràctic: “Si comets errors en camp propi, et penalitzen. Són molt ràpides”, va apuntar.
Des de la seua arribada, va prioritzar “saber on se senten més còmodes les jugadores i explicar-los les idees clau. No vull omplir-les d’informació”. Un dels aspectes que vol corregir amb urgència és la defensa de l’estratègia: “Estem encaixant gols a pilota aturada i tampoc no marquem com abans. Hem de ser més contundents i estar més concentrades, però sense obsessionar-nos”, va destacar.