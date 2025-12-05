L’esport femení, a debat
Lleida acollirà el proper dia 16 la VII Jornada ‘Comunicació, Dona i Esport’. L’olímpica Andrea Fuentes, seleccionadora de natació artística, estrella d’una cita clàssica
Lleida serà de nou la capital de l’esport femení amb l’organització, el proper dia 16, de la setena jornada Comunicació, Dona i Esport, en la qual en aquesta ocasió s’abordaran, des de diferents aspectes, els nous camins de l’esport femení. La jornada, organitzada per la plataforma EllasSonDeAquí, del Grup Nufri, es va presentar ahir a la demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes, amb la presència d’Òscar Martínez, diputat d’Esports de la diputació de Lleida; Mercè Gomà, responsable del projecte EllasSonDeAquí; Carme Cabanillas, presidenta d’Esport Femení Lleida i Laura Alcalde, presidenta del Col·legi de Periodistes a Lleida. La jornada tindrà lloc de 9.00 a 14.00 a la sala de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, moderada per les periodistes Paloma del Río i Laia Bonals.
L’estrella de la jornada serà l’olímpica i actual seleccionadora d’Espanya de natació artística Andrea Fuentes, guanyadora de quatre medalles als Jocs de Pequín 2008 i Londres 2012 i de 16 medalles en diferents mundials, entre altres guardons, que compartirà amb la periodista Olga Viza la seua visió i la metodologia per assolir el màxim rendiment esportiu des del benestar integral de l’atleta.
A l’acabar aquest diàleg la professora de l’INEFC Verónica Muñoz moderarà una taula redona sobre com s’està transformant el món de l’alta competició. Hi participaran Maria Cadens, preparadora física de la selecció espanyola femenina d’handbol; Irela Arbonés, jugadora de rugbi i entrenadora de l’INEFC i Natalia Timofeeva, exgimnasta i entrenadora al CAR de Sant Cugat. Després d’un descans la periodista Cristina Gallo moderarà una taula redona sobre com transformar el negoci de l’esport des de dins.
La següent taula redona la moderarà la periodista lleidatana de TV3 Rut Camí, i s’hi analitzarà com s’està transformant la manera d’explicar l’esport. Es parlarà de nous formats i canals per connectar amb les generacions més joves i sobre el paper de les dones en les retransmissions, en la creació de continguts i en la informació esportiva. Hi intervindran els periodistes Alicia Pérez i José Miguel Márquez i l’exjugadora de bàsquet i presentadora Marta Fernández, que parlarà sobre com les esportistes poden comunicar les seues pròpies històries per guanyar visibilitat i oportunitats.
Com a punt final de la VII Jornada Comunicació, Dona i Esport, abans de la clausura es presentarà la desena convocatòria del patrocini EllasSonDeAquí, en la qual participaran les guanyadores de la novena edició, Alisa Ozhogina, Paola García, Clàudia Vidal, Eva Pérez, Carlota Prendes, Ruth Gómez i el Club de Fútbol Sala Ivars d’Urgell. També hi intervindran algunes de les guanyadores de les edicions anteriors.