FUTBOL
Laporta: “El Madrid representa el poder i el Barça, la llibertat”
Joan Laporta va tornar a referir-se ahir al seu etern rival i va declarar que “el Madrid representa el poder i el Barça, la llibertat”, mentre que va assegurar que, “si no hi ha imprevistos”, l’ Spotify Camp Nou “podrà tenir un aforament de 62.000 localitats a finals d’aquest mes o inici de l’any que ve”, va apuntar.
El club va comunicar ahir que destinarà totes les localitats disponibles per al partit de la fase lliga de la Champions contra l’Eintracht Frankfurt exclusivament a socis i sòcies, amb l’objectiu de preservar la seguretat de l’afició blaugrana i evitar que es repeteixi l’entrada massiva d’aficionats alemanys com va passar a la Lliga Europa l’abril del 2022.
D’altra banda, el club ja ha arribat a un acord per renovar Eric Garcia fins al 2031 i la seua presentació està programada per al proper dia 11. En un altre ordre de coses, ahir es va presentar en societat el peluix oficial de la mascota del 125è aniversari, CAT, amb una primera producció de 5.000 unitats, a un preu de 34,99 euros, que es van esgotar en poques hores.