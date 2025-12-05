BÀSQUET
Queda un miler d’entrades per a l’Hiopos Lleida-Reial Madrid
El club va obrir ahir el termini perquè el públic en general pugui adquirir-les
L’Hiopos Lleida va obrir ahir el tercer termini de venda d’entrades per al duel del dissabte vinent 20 de desembre davant el Reial Madrid, el primer a què ja pot accedir el públic en general. Després que una mica més de 4.300 abonats dels 4.500 que té l’entitat compressin la seua localitat al preu de 20 euros, ja que el partit és un dels declarats Dia del Club, ahir es van posar a la venda a través de la pàgina web al voltant de 1.200 localitats, a preus que van des dels 50 euros la més barata i 85 la més cara.
El president Albert Aliaga va valorar molt positivament les xifres de venda i es va mostrar confiat que es penjarà el cartell de “tot venut” dies abans del partit. “Estem satisfets de com està anant la venda. Molts tenien por que els preus farien enrere molta gent, però s’ha demostrat que estan amb el club. Vam explicar les raons d’aquest nou concepte i la gent ha entès per què són aquests diners. És un esforç molt gran, i en som conscients, però és que si volem ser on som i volem competir contra els que hem de competir, i que sigui per molts anys, no podem fer cap altra cosa”, va afirmar el màxim mandatari del club.
Així mateix, va recalcar també que “mai no pots tenir tothom content, però diu molt de la implicació de l’afició que dels 4.500 abonats que tenim més de 4.300 ens hagin donat la confiança”.
Trajectòria
Pel que fa a la trajectòria esportiva que porta l’Hiopos, Aliaga va ser molt clar: “Qui no hauria firmat ara mateix estar amb un balanç de 4-4, havent jugat amb cinc dels vuit primers equips de la classificació. És cert que el dia del Múrcia va passar el que va passar, però ens vam enfrontar a un gran equip. Estic convençut que dissabte davant de l’Unicaja sortirem a competir contra un altre grandíssim rival i que l’equip tornarà a demostrar el que és”, va assenyalar el president.
Per a aquest duel de demà davant de l’Unicaja, Gerard Encuentra tindrà el dubte de Gyorgy Golomán, que va tornar de les finestres FIBA amb molèsties a un turmell, que es va torçar en un entrenament i li va impedir jugar els dos partits amb la seua selecció.