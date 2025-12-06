FUTBOL
El Barça defensa avui el liderat davant del Betis
Flick veu l’equip millorat i “de bon humor” després del triomf davant de l’Atlètic
El Barcelona, que es va enfilar al liderat de LaLiga el cap de setmana passat i el va mantenir dimarts amb la victòria davant de l’Atlètic de Madrid (3-1) en la jornada avançada per la Supercopa, tindrà avui (18.30) una altra exigent prova per defensar-lo a La Cartuja de Sevilla. Allà l’espera el millor Betis del curs –és cinquè–, rellançat pel seu triomf en el derbi davant del Sevilla (0-2) i amb accés a la següent ronda de la Copa.
L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, es va mostrar satisfet per la victòria davant de l’Atlètic. “Vam fer un pas endavant realment fantàstic, es va demostrar que quan estem ben connectats, en la posició correcta i cada jugador és com una unitat, llavors tot està bé, així que hem de continuar jugant a aquest nivell, però jugant com un equip, jugant junts, els uns per als altres, això és el que vull veure”, va explicar.
L’entrenador alemany també va celebrar com es va viure aquest triomf davant del conjunt blanc-i-vermell. “És una cosa que vam veure també la passada temporada. El millor moment per tornar al nostre millor nivell va ser dimarts contra un equip fantàstic com l’Atlètic. Estic molt content i també agraeixo molt el que vaig veure després del partit”, va subratllar. Ara, espera, “com sempre”, un altre partit dur davant del conjunt verd-i-blanc, que “també té un equip fantàstic”. “Té molta qualitat individual, així que és el mateix que dimarts passat contra l’Atlètic”, va remarcar el tècnic blaugrana.
“Hem de demostrar que som bons. Estem de bon humor i ho he notat en l’entrenament. És bo aconseguir aquesta gran victòria contra l’Atlètic. També es nota que hi ha més confiança i hem de demostrar-ho demà”, va afegir. Un dels motius de la millora pot estar en la tornada a l’equip de Raphinha. “He dit moltes vegades que Rafa és un jugador molt important per a nosaltres i ha demostrat per què. La seua intensitat al partit per recuperar la pilota, però també amb ell és realment enorme per a nosaltres i tenir-lo a l’equip és molt, molt important”, va valorar.
Eric Garcia renova amb el club blaugrana fins al 2031
Eric Garcia (Martorell, 2001) ha renovat el seu contracte amb el FC Barcelona per cinc temporades més, fins al 30 de juny del 2031, segons va anunciar ahir l’entitat blaugrana. La firma es portarà a terme dijous vinent, dia 11, a les 13.30 hores. Eric Garcia, un producte de la Masia, tenia diferents ofertes per abandonar el club blaugrana, una d’aquestes procedent del PSG entrenat per Luis Enrique, però ha decidit acceptar la renovació. A més, el del planter és el jugador més utilitzat per Hansi Flick en aquest inici de curs.
Per a Laporta ha tornat un Barça “guanyador”
Joan Laporta va assegurar ahir, en el discurs en el tradicional dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació, que, quatre anys i mig després, “ja es pot dir” que el Barça és un equip “guanyador”. “Hem fet un equip molt competitiu, el treball de Deco i de la comissió esportiva ha estat fonamental. La Masia és el centre d’aquest projecte esportiu. Ens agrada la barreja de jugadors fets a casa i jugadors d’altres cultures futbolístiques. Ja es pot dir que és un projecte guanyador. Hem guanyat dos Lligues, dos Supercopes d’Espanya i dos Copes del Rei”, va destacar.
Esgotada la mascota de peluix del club
El Barcelona va posar ahir a la venda la mascota del club en format de peluix, que va presentar en un acte en el Barça Immersive Tour. Els socis tenien prioritat, en un acte exclusiu, i la mascota, que tenia un preu de 34,99 euros, es va esgotar en només deu minuts. El club la tornarà a posar a la venda a les botigues oficials i al seu lloc web.