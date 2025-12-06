L'AEM guanya per la mínima a l'Atlètic de Madrid B al Recasens
Les lleidatanes aconsegueixen una victòria per 1-0 davant les madrilenyes en el retorn de l'equip al Recasens i el de Rubén López a la banqueta
L'AEM ha aconseguit una important victòria davant l'Atlètic de Madrid B per 1 gol a 0 al Recasens. El conjunt lleidatà, que tornava a jugar al seu feu després de començar la temporada al Camp d'Esports, ha mostrat solidesa defensiva i efectivitat ofensiva per endur-se els tres punts en un matx molt disputat.
El partit ha començat amb bones sensacions per a les locals, que han generat diverses arribades a l'àrea rival durant els primers minuts, tot i que la defensa madrilenya ha aconseguit rebutjar amb encert les primeres aproximacions. Al minut 10, Lucía Alba ha realitzat una gran aturada que ha mantingut la porteria a zero. El premi a la insistència ha arribat al minut 13, quan Charle ha aconseguit obrir el marcador amb un excel·lent xut ajustat al pal que ha superat la portera visitant. L'AEM ha continuat dominant i al minut 31 Evelyn ha estat a prop d'ampliar l'avantatge amb un potent xut que la portera visitant ha aconseguit neutralitzar amb una bona intervenció.
La segona part ha començat amb un canvi de guió, amb l'Atlètic de Madrid B sortint amb més intensitat i generant un major control del joc durant els primers minuts. Tot i això, les ocasions més clares han arribat a pilota aturada, on Lucía Alba s'ha mostrat molt segura sota els pals, evitant qualsevol intent de les madrilenyes per igualar el marcador. En el tram final de l'enfrontament, les lleidatanes han sabut defensar el mínim avantatge jugant intel·ligentment. L'equip dirigit per Rubén López ha mantingut el joc en camp contrari durant els darrers minuts, evitant així les aproximacions perilloses de les visitants i assegurant una victòria molt valuosa per l'AEM.