L’Hiopos busca la reacció
Després de dos derrotes seguides, l’equip de Gerard Encuentra intentarà recuperar avui la millor versió per tombar un altre gran de la Lliga, l’Unicaja. Golomán serà dubte fins a última hora
L’Hiopos Lleida afronta avui (19.00) al Barris Nord un compromís de màxima exigència i, alhora, una oportunitat per recuperar la imatge perduda les últimes jornades. El conjunt de Gerard Encuentra arriba ferit després d’encadenar dos derrotes, l’última, contra el Múrcia, especialment dolorosa al ser la més voluminosa de la història del club a casa. Però si alguna cosa ha demostrat aquest Hiopos és la seua capacitat per rebel·lar-se davant de les adversitats i donar la seua millor versió amb els grans. Ja ho va fer contra el Barça i el Baskonia, a qui va aconseguir tombar amb actuacions d’enorme personalitat.
Potser aquestes victòries, com va reconèixer ahir el tècnic en roda de premsa, han distorsionat una mica la veritable realitat de l’equip. “Vam començar molt bé i potser vam crear unes expectatives que no són les reals. Guanyar Barça i Baskonia va fer pensar en alguna cosa més, però la nostra realitat és no baixar”, va assegurar Encuentra, que va demanar no caure en el dramatisme per aquestes dos derrotes seguides. “No s’ha de dramatitzar. Hem d’entendre que som un equip de la zona baixa i com abans ens ho fiquem al cap millor. Potser l’inici ha estat enganyós, hem guanyat alguns partits que han sobredimensionat la nostra realitat i han creat unes expectatives allunyades d’aquesta realitat. Recordo unes declaracions a l’inici de temporada d’Oriol Paulí en les quals deia que el nostre objectiu era no patir tant com l’any passat; doncs jo estic preparat per patir igual o més, i la gent ha d’estar preparada per patir igual o més, perquè la Lliga ACB és duríssima”, va asseverar. Encuentra va anar més enllà i va fer una radiografia de la plantilla. “Grans mai ho hem estat, aquesta és la realitat, i diria que tenim mitja plantilla que ve de la LEB, com Cameron, Golomán, Millán, i Mikel i Atoumane com si ho fossin. No som grans, dins de la Lliga ACB som al contrari, som petits”. Una de les claus per a aquesta millora passa per recuperar la identitat. En aquest sentit, el tècnic va coincidir amb Melvin Ejim, que dimecres demanava recuperar aquesta essència que va portar l’equip a l’èxit en aquesta arrancada de Lliga. “Estic d’acord amb Melvin, hem de jugar amb la màxima intensitat, lluitant, que és el que la gent demana, que ens buidem. Estem preparats per patir igual o més que la temporada passada”, va destacar Encuentra, que tindrà el dubte de Golomán.