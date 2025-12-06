AUTOMOBILISME
Norris, el més ràpid en la primera sessió a Yas Marina, apunta al títol
El pilot britànic Lando Norris (McLaren) va ser ahir el més ràpid en la jornada d’entrenaments lliures del Gran Premi d’Abu Dhabi, l’última prova del Mundial de Fórmula 1, de manera que va superar per tres dècimes el neerlandès Max Verstappen (Red Bull) i amb el també britànic George Russell (Mercedes) tancant el top 3, mentre que l’asturià Fernando Alonso (Aston Martin) va ser novè i el madrileny Carlos Sainz (Williams), tretzè.
Així mateix, Norris, el líder del Mundial amb 12 punts d’avantatge sobre Verstappen i 16 respecte al seu company, l’australià Oscar Piastri, va marcar el millor temps (1:23.083), mentre que el vigent campió es va quedar a tres dècimes (1:23.446), augmentant la distància de 8 mil·lèsimes dels primers lliures, per la qual cosa el britànic es va emportar el primer assalt de la jornada de divendres en aquest últim combat pel títol.
Amb les gomes mitjanes, els tres candidats al títol no van tirar al cent per cent, i va caldre esperar als pneumàtics tous per veure’ls en les posicions davanteres. Encara que només Norris i Verstappen, perquè Piastri, que no va córrer en la primera sessió deixant el seu buit al rookie Pato O’Ward, es va quedar fora del top 10.