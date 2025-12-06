FUTBOL
En precari per visitar el líder Poblera
Un At. Lleida amb baixes busca sorprendre. El rival, invicte a casa
L’Atlètic Lleida té avui un dels reptes més complicats en el que va de temporada, no només per la imperiosa necessitat que té de sumar una victòria, sinó perquè provarà de fer-ho a casa del líder, el Poblera –encara invicte a casa–, al qual visita en una situació completament precària.
Gabri García només ha pogut desplaçar a Mallorca setze futbolistes, perquè a les habituals baixes de les últimes setmanes se n’hi han sumat fins a quatre per a aquest matx. Daouda i Alcalá es perdran el duel al veure la cinquena groga a l’últim partit, davant de l’Atlètic Balears (0-1), en el qual es va lesionar Asier. A més, Nil Sauret, que ja no va jugar dissabte passat, també serà baixa després d’anunciar una aturada en la seua activitat esportiva per salut mental.
Malgrat la complicada situació física, que se suma a l’esportiva, amb l’equip lleidatà en descens, amb onze punts i a quatre de la permanència, el tècnic dels lleidatans, Gabri García, es va mostrar convençut que “som capaços de competir contra qualsevol, perquè ja ho hem fet”.
L’entrenador de Sallent va definir el Poblera com un equip “molt disciplinat a nivell defensiu, amb un entrenador que porta molts anys allà i que també proposa coses amb la pilota. Sap que en moments ha de replegar-se i en d’altres apreta molt a dalt”. “A més, tenen bons jugadors amb la pilota, molts d’ells de l’illa, que coneixen perfectament el context”, va afegir Gabri.
De fet, l’equip d’Óscar Troya està sent la gran revelació, ja que fa quatre jornades que ocupa el liderat malgrat ser un acabat d’ascendir, amb l’afegit que només suma un punt dels últims sis, ja que va perdre contra l’Atlètic Balears (2-1) i va empatar la setmana passada davant de l’Eivissa (0-0). Aquest últim partit va ser un dels únics dos en els quals s’ha deixat punts a casa –l’altre va ser en la tercera jornada davant de l’Olot (0-0)–. En la resta de duels a Sa Plana, l’equip balear ha aconseguit la victòria.