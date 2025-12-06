FUTBOL
Sorteig amable per a Espanya
La selecció jugarà al Grup H amb Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai. La Portugal de Robert Martínez també tindrà rivals fàcils i sorteig dur per al Panamà de Sánchez Jara
Espanya s’enfrontarà a Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai dins del Grup H en el Mundial 2026 del pròxim estiu que organitzaran els Estats Units, el Canadà i Mèxic, després del sorteig celebrat ahir a Washington. L’equip de Luis de la Fuente, vigent campió d’Europa, es va veure a priori afavorit per un sorteig amable. Com a cap de sèrie, Espanya evitava les tres amfitriones i els rivals millor situacions del rànquing FIFA. Del segon bombo a Espanya li va caure el seu rival més exigent sobre el paper, Uruguai, però després es va deslliurar de la Noruega d’Erling Haaland, sortint Aràbia Saudita del tercer bombo i, com a últim convidat del Grup H, Cap Verd, que tampoc no ha de representar cap problema.
La selecció de Portugal, amb el balaguerí Robert Martínez com a seleccionador, també va tenir un sorteig senzill i s’enfrontarà, en el Grup K, amb el guanyador del play-off 1, Uzbekistan i Colòmbia. Quant a Panamà, que té com a segon entrenador el també lleidatà Francesc Xavier Sánchez Jara, va caure en un grup complicat, l’L, en el qual s’enfrontarà a Anglaterra, Croàcia i Ghana. És la primera vegada que el Mundial de futbol reunirà 48 seleccions, que després del sorteig d’ahir van quedar repartides en 12 grups de quatre. Tots els favorits van quedar en grups assequibles.
El Centre John F. Kennedy per a les Arts Escèniques de la capital nord-americana va acollir un sorteig a l’americana, de molt convidat il·lustre i diverses actuacions musicals i entrevistes que van demorar en gairebé dos hores l’inici del camí de les boles calentes. A més, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney, també hi van participar. Els tres països organitzen la competició conjuntament i, en el cas de Mèxic, es converteix en el primer país que acull el Mundial en tres ocasions, després d’haver-lo organitzat el 1970 i el 1986.
Espanya jugarà les dos primeres jornades del torneig a Miami o a Atlanta, els dies 15 i 21 de juny, i l’última a Guadalajara o Houston, el 26. Debutarà davant de Cap Verd el cinquè dia de competició. El calendari definitiu amb horaris i seus es coneixerà avui.
Espanya haurà de fer els deures, ja que si és segona de grup podria creuar-se amb Argentina en la primera ronda de les eliminatòries. En canvi, si són líders de grup la Roja tindria un encreuament amable davant d’Àustria, Algèria o Jordània.
La Federació Internacional de Futbol (FIFA) va entregar durant la cerimònia del sorteig el seu acabat de crear Premi de la Pau al president dels Estats Units, Donald Trump, “com a reconeixement a les seues accions excepcionals per promoure la unitat a tot el món” després d’haver impulsat els Acords d’Abraham.
“L’hi concedim a Donald Trump, president dels EUA, com a reconeixement a les seues accions excepcionals per promoure la pau i la unitat a tot el món. Aquest és el certificat que li fem entrega a ell”, va dir el president de la FIFA, Gianni Infantino, sobre l’escenari del Centre John F. Kennedy per a les Arts Escèniques a Washington.El sorteig va suposar també el primer encontre entre Trump i la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum. També hi va assistir el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Sheinbaum va recordar que Mèxic fa història al ser el primer a acollir tres vegades un Mundial.