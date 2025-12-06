HOQUEI
El Vila-sana viatja amb mitja plantilla de baixa
Salvanyà i Gómez s’uneixen a les absències ja sabudes d’Agudo, Salvat i Pastor
El Patí Vila-sana afronta aquesta tarda (16.30) a Riazor un partit molt exigent, no tant per l’entitat del rival, un Corunya que és antepenúltim a la taula amb 16 punts menys que les lleidatanes, sinó per les baixes amb què afrontarà el duel, que deixaran el tècnic Lluís Rodero amb només dos rotacions a la pista. I és que a les baixes ja conegudes de Laura Pastor –preveu que torni a finals de gener–, Anna Salvat i Luchi Agudo –les dos estan pendents de proves mèdiques–, tampoc no han viatjat a terres gallegues Gime Gómez, que ja no va poder jugar dissabte davant del Trissino a la Champions al notar molèsties al peu operat, ni Elsa Salvanyà, aquesta per causes personals.
Així, aquesta situació ha obligat Rodero a convocar la del planter Judit Ortega, a més de Marta Cerrada, que ja és fixa en les convocatòries de l’equip des que Salvat va causar baixa després de la Supercopa, al marge de Dai Silva, que després de jugar més de sis partits ja no pot tornar al filial i és jugadora del primer equip a tots els efectes.
“És la situació que hem d’afrontar i ho farem com sempre, amb valentia i ganes d’emportar-nos els tres punts, però conscients que tindrem molt poques rotacions, per això haurem de plantejar un partit amb més calma i molt més control”, va assenyalar Rodero, que no creu que calgui motivar les jugadores. “Ja són conscients de la situació i que han de fer un pas endavant per pal·liar les baixes que tenim”, va afegir.
L’Alpicat, obligat a guanyar el duel de cuers
Després del dur cop que va suposar la derrota de diumenge passat davant del Corunya, un dels rivals directes en la lluita per la permanència, l’Alpicat afronta avui (20.00) a la pista del Mieres, l’altre equip de l’OK Lliga que encara no ha puntuat, un duel crucial en el qual la victòria és obligada, com reconeixia ahir el seu entrenador, Mats Zilken. “Estem en un moment molt delicat i necessitem treure’ns una vegada per sempre aquesta llosa que tenim a sobre, per això guanyar a Mieres és obligat per continuar amb opcions”, va afirmar. Zilken no va ocultar que la derrota davant del conjunt gallec i a casa “va ser un pal”, perquè “era molt important la victòria i se’ns va escapar sent molt superiors al rival, però no vam aconseguir marcar i així és molt difícil guanyar els partits”, va reconèixer el tècnic, que va incidir en la falta d’efectivitat: “Creem moltes ocasions però no som capaços de transformar-les, i quan ens passa, sempre apareixen els fantasmes de la derrota i això ens perjudica molt”, va indicar. Mieres i Alpicat arriben a la cita sense haver puntuat i amb sis gols anotats, encara que en la faceta de gols encaixats les asturianes n’han rebut gairebé el doble que les lleidatanes, 66 a 34.