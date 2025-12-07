FUTBOL
Devastats
L’Atlètic Lleida cau davant del líder Poblera, després de jugar 70 minuts amb un jugador menys per una innocent expulsió de Santana. Els lleidatans, amb nombroses baixes, acabaran la jornada com a cuers i amb el futur de Gabri García penjant d’un fil
L’Atlètic Lleida va caure derrotat al camp del líder, el Poblera, per 3-0 en un partit que es va posar molt negre al minut 21 amb la innocent expulsió de Santana, que va deixar els seus companys a mercè d’un equip molt sòlid i amb la moral pels núvols que es va mostrar molt superior als del Segrià. Aquests, per acabar-ho d’adobar, viatjaven amb 16 jugadors, sense poder completar la convocatòria a causa de les nombroses lesions i sancions.
Després de la setena derrota en Lliga, l’Atlètic Lleida és últim del grup a falta de disputar-se la resta de la jornada avui on la salvació podria quedar a set punts.
Fins al minut 20, el partit va transcórrer sense accions destacades però a partir de llavors va començar el viacrucis per a l’Atlètic Lleida. Primer van avisar al 19 amb un mà a mà en el qual el punta Prohens va estavellar la pilota a les cames de Pau Torres. Seguidament, va arribar la condemna per als lleidatans en l’equador del primer temps al quedar-se amb un menys després que Santana veiés la doble groga. La primera al minut 12 per perdre temps en un servei de banda i la segona en una entrada a deshora al mig del camp.
Amb la moral baixa i davant d’un rival en estat de gràcia, el guió estava clar. Al 38, el Poblera va inaugurar el marcador amb una rematada de cap a plaer de Prohens després d’una centrada lateral (1-0). Tot seguit, el Poblera es va trobar amb el segon gol al 44. Prohens li va guanyar l’esquena a la defensa i el va fer caure clarament Lamin, que havia entrat per ajustar el sistema després de l’expulsió. Xesc Fullana, especialista, va enganyar Pau Torres i va enviar la pilota a l’escaire (2-0).
El segon temps es tractava més d’un exercici d’orgull i caràcter que d’un escenari amb punts en joc. De fet, Lamin va ser substituït per Alya Camara i Ortega, pivot, va passar a jugar al central on va complir amb coratge, igual que Boris Garrós, que va ser més útil en defensa que en atac, orfe de pilotes a la zona ofensiva.
Tot i així, els lleidatans jugaven la segona part sense ordre tàctic ni amb les posicions definides, tot es basava a tapar els espais que generava el Poblera, sense importar la posició natural del jugador.
Amb l’únic objectiu de no sortir de Mallorca amb una derrota voluminosa ni amb més lesions ja que a l’inici del segon temps, Nico Magno es va afegir a la infermeria.
Al 72 va arribar l’única ocasió per a l’Atlètic Lleida quan Campins, que jugava a la seua localitat natal de Sa Pobla, va controlar una centrada dins de l’àrea però en el mà a mà va estavellar el xut al pit del porter Sabater.
Malgrat que el partit va baixar de pulsacions, el Poblera va fer el tercer quan Peñafort va rematar a plaer en el segon pal (3-0). Així va acabar el calvari per a un equip que ha de començar a canviar moltes coses per aconseguir una salvació que cada setmana s’allunya més. Qui sap si un dels primers canvis per millorar la dinàmica es troba a la banqueta.