FUTBOL
Doble tornada triomfal
L’AEM s’imposa a l’Atlètic B en la tornada al Recasens i aconsegueix el primer triomf a casa de la temporada. Rubén López comença amb bon peu la seua segona etapa al capdavant de l’equip lleidatà
Hi ha una dita popular que resa “com a casa, enlloc”. L’AEM va tornar ahir al seu preuat Recasens, que es va convertir una altra vegada en un fortí, i va poder materialitzar el segon triomf de lliga, el primer a casa. Les lleidatanes van mostrar la seua millor versió de l’any i es van imposar per 1-0 a l’Atlètic de Madrid B amb un solitari gol de Marta Charle, en un triomf vital per retallar distàncies amb la salvació.
El que també va tornar a casa va ser Rubén López, que es va asseure de nou a la banqueta lleidatana i es va estrenar de la millor forma possible en aquesta nova etapa al capdavant de l’equip. El de Barcelona va imprimir el seu segell personal a una plantilla que sembla haver-se adaptat a la perfecció al seu estil i no va cedir ni un centímetre a un Atlètic anul·lat. Les blaves van guanyar per la mínima i van mostrar una solidesa defensiva sense precedents aquesta temporada. Va ser com viatjar de nou al curs passat. Malgrat el triomf, l’AEM no deixarà de ser cuer. Això sí, aconsegueix una injecció d’energia enorme per tancar la primera volta de la millor forma possible.
En el matx, l’AEM va saltar al terreny de joc amb un 4-2-3-1 i moltes ganes de començar amb bon peu la nova etapa de Rubén López a la banqueta. La intensitat va ser innegociable per a un equip que es va sentir molt connectat amb una grada que va presentar una entrada destacable. Els primers minuts van ser un monòleg. La pressió de l’AEM i la traça d’Inés i Noe en el doble pivot va curtcircuitar un filial matalasser incapaç d’equiparar-se físicament amb les locals. De tant pressionar i voler-ho, en el minut 13 va arribar el premi. Charle va rebre una pilota al vèrtex de l’àrea i amb un potent tret al pal curt va vèncer De Isidro. S’estrenava l’AEM a casa i també una Marta Charle que va marcar el seu primer gol amb la samarreta lleidatana. Després del gol, l’AEM no va aixecar el peu de l’accelerador. Allà on intentaven anar les de Lydia Vizcaíno, sempre topaven amb una samarreta blava. La pressió va ser incansable i després d’una recuperació alta Evelyn va armar un potent tret que De Isidro va enviar a córner. Poc després, en el minut 34, Nora va rematar un córner i De Isidro va tornar a aparèixer per evitar que les lleidatanes poguessin ampliar la renda i enviar el duel al descans amb un avantatge mínim del conjunt del Segrià.
A la represa, el guió va ser el mateix. L’AEM dominava i el seu rival es dedicava a buidar aigua. Tot i així, amb el discórrer dels minuts i empès per les urgències, l’Atlètic de Madrid B va començar a controlar la possessió. Les de Rubén López van fer un pas enrere i van deixar jugar una mica més el rival, però la intensitat en camp propi va ser innegociable. La solidesa defensiva va continuar complicant molt les coses a un conjunt madrileny que va tenir molt poques oportunitats de perill. La més clara va arribar en el 57 amb un córner efectuat per Barrios, que a punt va estar de sorprendre una Lucía Alba que va resoldre molt bé. Més tard, en el 68, Gabriela va disparar molt escorada, però no va poder vèncer una portera local que va tornar a mostrar-se molt sòlida. Amb l’Atlètic cada vegada més present en camp rival, l’AEM es va mostrar molt més reactiu. Les locals sortien al contraatac amb una velocitat endimoniada i així van topar amb bones oportunitats per augmentar l’avantatge. Tanmateix, ni Cintia, incapaç de rematar, ni Evelyn, que no va trobar porteria, van poder anotar el gol de la tranquil·litat. De fet, ningú el va anotar i després d’un afegit molt tens en què les lleidatanes van defensar amb tot, van acabar assegurant el primer triomf a casa. Una victòria emocional i molt important que demostra que com es juga a casa no es juga enlloc.