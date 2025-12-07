Empat agònic del Mollerussa contra el Vilanova i la Geltrú (1-1)
L’equip del nou entrenador mollerussenc Manel Cazorla, qui ha debutat avui amb els del Pla d’Urgell a les banquetes, s’han enfrontat contra un gran Vilanova i la Geltrú, qui ha sigut el dominador del joc i ha encetat la llauna al 71’, obra de Frutos. Als últims minuts de partit, Pariente ha posat l’empat amb un xut ras, en aquesta jornada 13 de Tercera Federació.
El Mollerussa ha empatat u a u a casa contra uns visitants que han fet un partit molt seriós. Els locals han tingut algunes ocasions, però no ha trobat l’encert fins a, pràcticament, l’última del partit. El joc, però, ha passat pels peus dels de Genís Sampietro, que han sigut els qui han proposat més ocasions en atac.
El partit ha començat amb un Vilanova i la Geltrú molt actiu, intentant crear perill des del primer minut. Els visitants han tingut la possessió i el control del joc, sortint a la perfecció des de darrere i plantats a camp rival. Els de Cazorla, però, s’han refet del domini dels del Penedès amb algunes accions ofensives com una de clara que ha tingut Scuri. Tot i això, Batalla ha hagut d’aturar un u per u davant Stephan a l’últim minut del primer temps. L’àrbitre del partit, Morros Monge, ha xiulat el camí als vestuaris amb taules a zero al marcador. En aquesta primera meitat, tot i que els de Cazorla s’han refet, els visitants han sigut superiors.
La segona meitat ha iniciat amb un Mollerussa elèctric que ho provava en els primers instants, però el Vilanova i la Geltrú ha tornat a dominar el ‘match’ al pas dels minuts. El partit ha afluixat el ritme que s’havia mostrat en la primera part. La defensa del Molle ha hagut de fer esforços per aturar els diferents atacs que ha proposat un fresc Pol que havia entrat feia pocs minuts. A falta d’uns trenta minuts, hi ha hagut alternança en la possessió d’un joc que ha estat més frenat i lent. El jugador que ho ha intentat més pels locals ha sigut el mateix Scuri, qui havia realitzat la jugada de perill al 37’ de la primera.
Tot i això, en una jugada per l’esquerra d’un Zourdine que també tenia les cames fresques, ha retallat cap dins i ha pogut trobar a Frutos. Aquest ha rematat la pilota i, amb dubtes de tothom, Morros Monge ha assenyalat un gol que semblava que no havia entrat del tot, però el col·legiat ha indicat que sí.
El Vilanova i la Geltrú era qui mereixia el segon, però un xut ras al pal esquerre del porter rival, obra de Pariente, després d’una sacada lateral i una centrada de Joel, ha posat l’empat final al marcador. Aquest punt li serveix al Mollerussa per posar-se a 2 del Cerdanyola, qui no ha sumat avui a casa contra el Manresa.
El proper 14 de desembre a les 17 h, el Mollerussa visitarà el Camp d'Esports per disputar el 'match' contra el Lleida CF, en un partit crucial per la zona baixa per part dels dos equips lleidatans, que avui han empatat a un, contra el Vilanova i la Geltrú i el San Cristóbal, respectivament.