BÀSQUET
“La gent se’n va orgullosa”
Gerard Encuentra. El tècnic va admetre anar-se’n amb una sensació “agredolça”, tot i que va posar de relleu la millora “en l’energia defensiva” després del descans
El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va destacar, malgrat la derrota, que “avui la gent se’n va orgullosa per la segona part que ha fet l’equip”. Malgrat que va reconèixer anar-se’n “amb una sensació agredolça”, va valorar que “hem tirat de caràcter a la segona meitat per enganxar-nos al partit”, però alhora va lamentar que “no hem estat capaços de culminar la remuntada”.
L’entrenador va assenyalar que “treballarem per prendre millors decisions en els moments de tensió”, encara que va assenyalar amb contundència que “això no em preocupa, el que em preocupava era abandonar-nos al descans i l’equip no ho ha fet”.
Sobre el desenvolupament del matx, va deixar clar que “a la primera part no hem tingut prou energia per competir contra un equipàs com l’Unicaja i a la segona meitat ells han estat més incòmodes, perquè nosaltres hem estat millor darrere”.
“La base ha de ser la segona part: que el treball defensiu ens doni confiança per atacar millor, no al revés. De vegades hi ha moments d’ansietat, volem solucionar-los atacant ràpid, fallem cistelles fàcils i es genera una mica de murmuri, perquè ho volem fer bé davant de l’afició i els jugadors ho noten”, va explicar el tècnic, que va reconèixer que asseure Batemon va ser una decisió tècnica i també va lloar que, “quan nosaltres hem entrat al partit, l’afició també i llavors això és una olla a pressió”.
Per la seua part, el tècnic visitant, Ibon Navarro, va considerar que “Ejim ha canviat el partit en el tercer quart amb la seua energia” i va deixar clar que “no pots venir aquí i guanyar fàcil. Els detalls han estat clau”.
Expulsen un fan per encarar-se
En els últims minuts, després d’una falta de Diagne a Balcerowski que primer va ser assenyalada com a antiesportiva, el pivot visitant va quedar estirat just al costat de la primera fila. Mentre els àrbitres revisaven l’acció, va fer un gest a un aficionat, que va acabar encarant-se amb ell i va ser expulsat del pavelló pel personal de seguretat.
Batemon, entrenant després del partit
Després de quedar-se sense jugar quasi tot el segon temps, Batemon es va quedar una bona estona després del matx exercitant-se a la pista, encara vestit amb l’equipació de joc.
Els equips en descens no van guanyar
Els dos equips en llocs de descens, San Pablo Burgos i Covirán Granada, van encaixar ahir una nova derrota i segueixen amb un una sola victòria. L’equip burgalès va perdre contra l’UCAM Múrcia (88-110) i el Granada va perdre el duel directe amb el Saragossa (83-92), el primer salvat, ara amb tres victòries.