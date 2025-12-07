El Lleida CF arranca un empat a l'últim instant davant del San Cristóbal (1-1)
Un gol de Jordi Puig al minut 92 salva un punt per als lleidatans en un bon partit dels de Jordi Cortés al camp del San Cristóbal
El Lleida CF ha aconseguit un valuós empat a domicili contra el San Cristóbal (1-1) en el partit corresponent a la tretzena jornada de la Tercera RFEF. Un gol de Jordi Puig al temps afegit ha permès als lleidatans sumar un punt important en la seva lluita per la permanència, després de jugar gran part del matx amb el marcador en contra.
Els homes de blau han mostrat un lleuger domini durant la primera meitat, generant diverses ocasions clares per avançar-se. No obstant això, ha estat el conjunt local qui ha aconseguit prendre avantatge al minut 37 amb un gol de Paul en la primera arribada realment perillosa dels locals, establint un 1-0 que semblava injust pel desenvolupament del joc fins aquell moment.
Cronologia d'un partit amb final feliç
El matx ha començat amb un primer xut desajustat del San Cristóbal al primer minut. La primera gran oportunitat pels lleidatans ha arribat al minut 18, quan Rusi ha provat sort amb un cop de cap que el porter Tapia ha aconseguit aturar. Al minut 32, Jordi Puig s'ha quedat sol davant el porter local, però la seva rematada ha fregat el pal en una clara ocasió desaprofitada.
La primera part ha estat marcada pel gol de Paul al minut 37, que ha posat per davant el San Cristóbal contra pronòstic. També han destacat les targetes grogues a Cervós (minut 31) per saltar la tanca del límit del camp sense permís, i a Matías Sempé (minut 41) per una estirada de samarreta.
Reacció del Lleida a la segona meitat
Després del descans, el Lleida ha continuat buscant l'empat amb una nova arribada de Jordi Puig al minut 46. L'entrenador dels lleidatans ha mogut la banqueta al minut 54 amb l'entrada de Marc Alegre i Marc García, seguit d'un altre doble canvi al minut 65 amb Aleix León i Putxi.
Tot i les aproximacions de Pau Russo, que ha estat a punt d'empatar al minut 63, el marcador no es movia i el temps s'esgotava. Finalment, quan el partit agonitzava, al minut 92, Jordi Puig ha aconseguit el premi a la insistència amb una excel·lent rematada de cap que significava l'1-1 definitiu i salvava un punt molt valuós per a les aspiracions del Lleida CF en la seva lluita per la permanència.