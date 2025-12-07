BÀSQUET
Per molt poc: L’Hiopos Lleida voreja una remuntada èpica davant del potent Unicaja, que guanyava per 15 després del descans
Els tirs lliures fallats i el dispar criteri arbitral, decisius
L’Hiopos Lleida va encaixar ahir la tercera derrota seguida a la Lliga, però ho va fer d’una forma molt menys dolorosa que les dos anteriors, davant d’UCAM Múrcia i Manresa. En un partit que semblava tornar a caure de forma àmplia a favor del seu oponent, ahir l’Unicaja, l’equip de Gerard Encuentra es va regirar contra l’adversitat i va estar a un sol punt de remuntar un desavantatge de 15 a la meitat del tercer quart (88-89). Després d’una primera part en la qual l’energia en defensa semblava insuficient per frenar un Unicaja molt més talentós (37-51), l’Hiopos va treure tota l’energia que va omplir el Barris Nord d’il·lusió en l’arrancada de temporada i va tenir opcions per guanyar. Però quan més importava, Walden i Paulí van fallar dos tirs lliures que, sumats a un arbitratge molt desencertat, van deixar la remuntada en només un intent. Un intent, això sí, que va permetre que l’afició sortís del pavelló amb el cap ben alt i l’orgull intacte.
Per oblidar ràpid el daltabaix davant de l’UCAM, l’Hiopos va recuperar l’enorme energia que el caracteritza en defensa, imprescindible per contenir la inesgotable font de recursos que és la plantilla de l’Unicaja. Així, els primers minuts van ser vibrants (11-6). Ibon Navarro va introduir ràpid els canvis, però va mantenir Kalinoski, l’encarregat, amb nou punts, que el partit arribés empatat a 11 als cinc minuts. Després d’un breu respir, ja amb la rotació completa, ambdós equips van tornar a la càrrega i la igualtat va regnar fins a la primera pausa (20-21), amb un Unicaja que sempre trobava triples i un Hiopos que atacava la pintura.
L’equip visitant va aconseguir, de la mateixa forma, la seua primera distància amb un parcial de 0-8 (22-29). I, si en el primer quart Kalinoski va treure de polleguera els lleidatans, en el segon va aparèixer Balcerowski (19 punts) a la pintura. A base de triples i accions del seu pivot, l’Unicaja anava agafant distància, mentre l’Hiopos es feia petit. Sense abaixar mai el ritme, l’equip andalús va anotar 30 punts en el segon quart per arribar al descans catorze punts a dalt (37-51) davant d’un Hiopos que tornava a veure com el rival castigava des de la llarga distància i no tenia armes per reaccionar (1/7 en triples pel 8/21 rival en el primer temps).
El conjunt lleidatà va recuperar l’energia defensiva per arrancar la segona meitat, però va seguir amb una alarmant timidesa en atac, la qual cosa va fer que l’inici displicent del rival, en comptes de reduir la distància, l’augmentés a un màxim avantatge de 15 punts (43-58). Però el que semblava l’estocada final, només va ser l’inici d’un il·lusionant exercici de fe. Sense Batemon, que no va reaparèixer, però amb un Ejim espectacular (17 punts davant del seu exequip) i després d’un triple de Paulí, l’Hiopos es va situar a deu punts (48-58) i va prendre la flama del Barris Nord.
Malgrat un triple de Perry (49-62), la flama va tornar a encendre’s i, en un tres i no res va arribar un parcial de 15-3 que va deixar l’equip lleidatà a un punt (64-65). Els triples havien començat a entrar, l’atac visitant estava curtcircuitat i Encuentra havia trobat el seu quintet (amb Walden, Paulí, Millán, Ejim i Krutwig) per arrancar l’últim quart 66-69. Els últims deu minuts van ser de pura tensió i, malgrat que l’Unicaja es va distanciar (73-80), l’equip lleidatà estava convençut que podia emportar-se el triomf, encara que era clar que seria molt difícil. El primer gran escull era el rival, a qui no va tremolar el pols per mantenir-se cinc punts davant per entrar a l’últim minut (83-87). El segon van ser els àrbitres. Per culminar una actuació molt covarda, van eliminar Ejim per una falta en atac rigorosa i després Agada per una altra infracció discutible.
Tot i així, dos bones defenses van permetre que Walden i Paulí gaudissin de tirs lliures per deixar el partit viu. Però ambdós van fallar un llançament (85-87) i Agada un triple per empatar, mentre que Perry no va fallar els seus dos tirs per assegurar una victòria (85-88) que Shurna va reduir amb un triple sobre la botzina (88-89).