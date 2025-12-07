El Robles Lleida suma la tercera victòria
L'equip lleidatà s'imposa al CB Arxil (77-68) en un partit marcat per la intensitat defensiva i el control del ritme al Barris Nord
El Robles Lleida consolida la seva trajectòria ascendent les últimes jornades a la Lliga Femenina 2 després d'aconseguir la tercera victòria de la temporada 2025. Les lleidatanes han superat el CB Arxil per 77-68 en un enfrontament disputat al pavelló Barris Nord, on l'equip local ha demostrat solidesa defensiva i una gran gestió dels moments clau del partit per mantenir l'avantatge fins al final.
Des del xiulet inicial, les jugadores del Robles Lleida han imposat un ritme intens en defensa que ha marcat la dinàmica del primer quart. Tot i l'equilibri en els primers compassos, les lleidatanes han anat construint el seu joc amb paciència, trobant bones opcions ofensives que han cristal·litzat en un avantatge de 19-11 al final del primer període. El conjunt gallec, per la seva banda, només ha pogut respondre amb accions aïllades sense continuïtat.
Al segon quart, la circulació de pilota i el criteri en atac han permès al Robles Lleida mantenir el control del partit. Aquesta bona dinàmica ofensiva ha estat clau per sumar en moments decisius, tancant aquesta fase amb un parcial de 14-19 favorable a les locals que ha ampliat la diferència al marcador abans d'arribar al descans.
Claus defensives i control del ritme
La segona part ha començat amb les lleidatanes dominant les possessions llargues i limitant les transicions del CB Arxil. Les bones seqüències defensives i l'aprofitament de les pèrdues rivals han estat determinants perquè el Robles Lleida encaminés el tercer període amb solvència, arribant amb un avantatge de 53-44 que començava a ser significatiu.
Final controlat sense ensurts
En els darrers deu minuts, el conjunt dirigit per Ruben Petrus ha sabut mantenir la iniciativa i el control del tempo del partit. Malgrat els intents del CB Arxil per retallar diferències, el domini del rebot i la bona selecció de llançaments han estat fonamentals per evitar qualsevol sorpresa en els minuts decisius. Finalment, el marcador ha reflectit la superioritat local amb un 77-68 que confirma el bon moment de l'equip.