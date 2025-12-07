VOLEIBOL
El Rodi Balàfia firma una victòria vital en la lluita per la permanència
El Rodi Balàfia Vòlei va aconseguir ahir una victòria per 3-1, imprescindible per agafar aire a la classificació, a l’imposar-se a un rival directe com el CV Mediterráneo. El conjunt lleidatà afrontava la desena jornada amb la urgència d’allunyar-se de la zona baixa i els de Sergi Mirada van respondre en un partit molt tens. “Estic contentíssim perquè ha arribat la recompensa al gran treball i al bon joc que veníem mostrant, de vegades sense premi. Ha estat un partit molt intens, que hem sabut gestionar encara que en algunes fases dubtem”, va valorar el tècnic.
El primer set va caure del costat local (25-21), malgrat que el CV Mediterráneo va reduir un desavantatge de cinc punts. En el segon, diversos errors no forçats van permetre als castellonencs igualar el xoc (22-25). A partir del tercer, l’entrada d’Eddy Herrera va donar un impuls decisiu i el veterà capità va liderar la reacció per tancar el set per 25-22. El quart parcial va ser un intercanvi constant, resolt en els compassos finals gràcies a l’empenta del públic del Juanjo Garra per firmar el 25-23 definitiu. Amb aquest triomf, el Rodi Balàfia suma tres punts i ascendeix a la novena posició, situant-se ja quatre per sobre d’un CV Mediterráneo que queda desè.