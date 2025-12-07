NATACIÓ
Sisè lloc de Carrasco
La lleidatana millora la seua marca de semifinals i supera dos rivals a la final dels 200 estils. Emma buscarà classificar-se avui en la prova de 400 estils
La lleidatana Emma Carrasco (CN Sant Andreu) es va classificar ahir en sisena posició a la final dels 200 estils dels Campionats d’Europa de natació de piscina curta que es disputen a Lublin (Polònia). El seu temps va ser de 2:07.90, lleugerament inferior al que havia aconseguit en semifinals (2:07.99) i que li va valer per entrar en la final emportant-se l’última posició. Però en la final el seu rendiment va ser notable i va aconseguir superar dos rivals que portaven millor temps de les semifinals com la italiana Anita Gastaldi (2:07.94) i l’eslovaca Tamara Potocka (2:09.77). L’or va ser per a la neerlandesa Marrit Steenbergen, que va enlluernar amb un imponent 2:01.83, marca inabastable per a la resta de competidores. La plata es va adjudicar a la irlandesa Ellen Walshe (2:04.78) i el bronze va quedar en mans de la israeliana Anastasia Gorbenko (2:05.32). La competició, tanmateix, no ha acabat per a Emma Carrasco. Avui la lleidatana afronta les eliminatòries dels 400 estils a partir de les 10.00, una prova en què se sent còmoda per la seua capacitat de mantenir ritmes sostinguts i la versatilitat en els quatre segments. Si es classifica, disputarà la final a la tarda, des de les 19.00.
Or d’Hugo González
Per la seua part, Hugo González va sumar la tercera medalla d’or per a la delegació espanyola (al títol de Carmen Weiler en els 200 esquena es va unir l’or de Carles Coll en els 200 braça) en aquests Europeus, a l’imposar-se ahir a la final dels 200 metres estils. González, que es va imposar amb un temps d’1:51.39 minuts, va avantatjar en 66 centèsimes l’italià Alberto Razzetti, que es va penjar la plata amb una marca de 1:52.05. Va completar el podi el turc Berke Saca, que va aconseguir el bronze amb un registre d’1:52.25 minuts, 86 centèsimes més que el nadador espanyol.