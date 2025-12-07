HOQUEI
El Vila-sana no falla a la Corunya
L’equip del Pla d’Urgell se sobreposa a les baixes i suma tres punts d’or en un partit que sempre va tenir controlat. Sentencia amb un triplet d’Aina Florenza i un altre gol de Bea Gaete
El CP Vila-sana va aterrar a Riazor deixant molt clar per què és el vigent campió del món i, sobreposant-se a les nombroses baixes amb què va afrontar el duel, es va imposar 1-4 sumant tres punts de gran valor. Des del primer minut va assumir el rol de favorit, marcant un ritme altíssim de joc, amb llargues possessions i transicions veloces que obligaven l’HC Corunya a resistir darrere i buscar oxigen en les contres.
Aquest inici fulgurant va tenir premi molt aviat: amb tot just dos minuts disputats, Aina Florenza va inaugurar el marcador amb una rematada que posava el 0-1 i mostrava les intencions d’un Vila-sana que no donava respir. El domini visitant es mantenia imponent, i en el minut 10, la mateixa Aina ampliava distàncies firmant el 0-2.
Sense temps per reaccionar, només un minut més tard arribaria el tercer. L’exjugadora herculina Bea Gaete tornava a Riazor per anotar el 0-3 i consolidar el control absolut de les del Pla d’Urgell. El treball defensiu del Corunya i les intervencions d’una inspirada Uxue van evitar un marcador encara més ampli i es va arribar al final de la primera part amb el 0-3.
La tònica de la segona meitat es va mantenir: un HC Corunya combatiu davant un Vila-sana ben assentat a la pista. L’arrancada després del descans va tornar a ser letal per a les gallegues, amb el tercer gol d’Aina Florenza que posava el 0-4 per a les visitants i reflectia la seua superioritat.
Tot i així, el Corunya no va abaixar els braços i, en una contra perfectament executada, Jana Crespo va retallar distàncies amb l’1-4, que va donar aire i empenta a l’equip local. Malgrat el gol, el matx va seguir amb el mateix guió: un Vila-sana dominador en atac i una Uxue incommensurable sota pals, sostenint les herculines fins al final i evitant una diferència més àmplia per a les lleidatanes. El marcador ja no es va moure i el xoc va acabar amb victòria del Vila-sana per 1-4.
Després de l’encontre, el tècnic, Lluís Rodero, va assenyalar que “ha estat un partit una mica travat, hem perdonat massa, per la qual cosa podíem haver aconseguit un marcador més ampli. Hem començat bé, però després del 0-3 hem tingut massa precipitació. No ha estat un bon partit, però era díficil per les circumstàncies amb què l’hem afrontat”.
L’equip afrontarà dos encontres en el que falta d’any, dimecres a casa davant del Mieres i dissabte a Gijón, aquest corresponent a la Champions.