NATACIÓ
Emma Carrasco conquereix el bronze en els 400 estils
És la seua primera medalla internacional absoluta i va liderar gran part de la prova
La lleidatana Emma Carrasco va firmar ahir a Lublin (Polònia) un dels resultats més brillants de la seua incipient carrera al conquerir el bronze en els 400 estils de l’Europeu de piscina curta en una prova que va arribar a liderar en bona part. La seua medalla, acompanyada de la plata aconseguida per Alba Vázquez, va permetre a Espanya celebrar un doblet històric. És la primera vegada des de l’Europeu de piscina llarga del 2016 que dos nadadores espanyoles comparteixen podi en un gran esdeveniment internacional. Carrasco, de 19 anys, arribava a la final amb l’ambició d’estrenar el seu palmarès absolut i amb la convicció que havia d’arriscar des de l’inici. Conscient que el seu punt feble continua sent la part final en crol, la lleidatana va optar per una estratègia valenta: imprimir un ritme altíssim des de la papallona per intentar obrir un buit que li donés marge als últims metres. El pla va funcionar durant bona part de la cursa. Amb una papallona sòlida i una esquena poderosa, Emma es va apropiar del liderat i va arribar a tenir més d’un segon d’avantatge sobre Vázquez, que encapçalava el grup perseguidor. En la braça, la lleidatana va ampliar la diferència fins a superar els dos segons, situant-se en una posició privilegiada per lluitar per l’or. Tanmateix, al tram final va emergir la polonesa Justina Kozan, que va atacar en el crol. Carrasco va assolir aquesta última part amb tres segons de renda, però el cansament va començar a passar factura. Kozan va reduir la distància de forma fulgurant i es va col·locar al capdavant al pas pel 375, acabant per adjudicar-se l’or amb 4:28.56. Vázquez va resistir millor el canvi de ritme i va assegurar la plata amb 4:29.57, mentre que Carrasco, exhausta però ferma, va obtenir un meritori bronze amb 4:31.27, molt a prop de la seua millor marca personal (4:31.18). L’equip espanyol va tancar la sensacional actuació amb un total de sis medalles, al penjar-se ahir també el bronze en la final del relleu masculí de 4x50 estils. El quartet espanyol (Iván Martínez Sota, Carles Coll, Hugo González i Sergio de Celis), que va firmar un temps d’1:31.84, nou rècord d’Espanya, va prendre per sols una centèsima el tercer esglaó del podi a Àustria.