L’Atlètic Lleida ratifica Gabri i considera de risc el partit davant del Sant Andreu
El club diu que el de Sallent "no és l’únic responsable" de la mala situació i confirma que seguirà al capdavant de l’equip per rebre al conjunt andreuenc en un partit per al qual "valora mesures excepcionals"
Malgrat la complicada situació esportiva que travessa l’Atlètic Lleida, cuer del grup 3 de Segunda RFEF, amb 11 punts després de tres derrotes consecutives, el club manté la "total confiança" en l’entrenador, Gabri García, per tirar endavant la situació, qualificada com a "límit".
Així ho ha expressat aquest matí l’entitat en un comunicat, en el qual va confirmar la continuïtat del tècnic de Sallent, molt qüestionat després de l’última derrota dissabte davant del Poblense (3-0), a més d’anunciar que està valorant mesures excepcionals de seguretat de cara al partit d’aquest dissabte contra el Sant Andreu.
L’Atlètic Lleida va destacar que Gabri "no és l’únic responsable de la situació actual", donant-lo també part de la responsabilitat a la plantilla, tal com ja va fer el mateix tècnic en roda de premsa, quan va assenyalar que "alguns jugadors no estan centrats en el club, però he d’utilitzar-los perquè no tinc més jugadors". Actualment, l’equip té 11 jugadors de baixa i a aquesta llista s’afegirà Nico Magno, que es va lesionar dissabte.
Tot això després que Santana, habitual suplent, sortís expulsat per dos de grogues en un minut i Lamine Diaby, que va entrar llavors per reconstruir la defensa, cometés un penal i tornés a ser substituït en el descans.
Malgrat tot, el club va confirmar que s’asseurà a la banqueta davant el Sant Andreu i també que aquest dimarts compareixerà davant de la premsa el director esportiu, Xavi Bartolo.
De cara al partit de dissabte, l’entitat va anunciar que el considera "un partit de risc" i que manté contactes amb "la RFEF i Serveis de Seguretat per plantejar accions preventives per garantir la seguretat del partit".
L’entitat ho va justificar dient que el duel ve precedit d’"un clima de tensió" després que el club barceloní decidís suspendre un amistós de pretemporada davant dels lleidatans per la pluja de crítiques per part de la seua afició, històricament agermanada amb la del Lleida CF.
L’Atlètic Lleida va expressar en el seu comunicat que va ser una cosa "inèdita, inadmissible i perjudicial per a ells", mentre que el Sant Andreu va expressar a X que "no acceptarem cap criminalització generalitzada de la nostra afició".
Per incentivar la presència de públic, el club lleidatà regalarà una entrada gratis a tots els abonats, que es podran recollir de dimarts a dijous de 9.30 a 13.30 i en horari de tarda (17.00-20.00) també dijous en el Camp d’Esports.