BÀSQUET
Triomf contra un rival directe
El Robles s’imposa a l’Arxil i suma la segona victòria seguida. Totes les locals van anotar, destacant Carla Fernández i Conca, amb 16 punts totes dos
El Robles Lleida va encadenar el segon triomf imposant-se a l’Arxil, un rival directe. L’arrancada va ser impecable: un primer quart sòlid, sustentat en un gran encert des del triple i en diversos robatoris fruit de la pressió alta, va permetre a les locals córrer al contraatac i obrir la primera bretxa seriosa del partit (19-11).
En el segon quart, tanmateix, l’Arxil va aconseguir imposar-se en el parcial, però el Robles va conservar la renda gràcies al matalàs creat en l’inici del període. Malgrat que el tram no va ser tan brillant i va costar més trobar fluïdesa, les lleidatanes van marxar al descans encara davant, 33-30. El tercer quart va arrancar molt malament per al Robles. L’Arxil va arribar a posar-se davant, però el Robles va reaccionar amb caràcter. Va ajustar darrere, va recuperar ritme ofensiu i va tancar un tram notable que li va permetre marxar a l’últim quart amb nou punts d’avantatge (53-44). El desenllaç va estar carregat de tensió. L’últim quart va quedar marcat per tres tècniques xiulades a l’equip local i va donar opcions a l’Arxil per ajustar el marcador. Tot i això, el Robles va guanyar per 77-68 i escala posicions a la classificació.