FUTBOL
El Lleida, eliminat per sorpresa de la Copa Catalunya
El Camp Joliu, de Primera Catalana, es va imposar amb un gol al primer temps
El Lleida va quedar ahir eliminat per sorpresa de la Copa Catalunya en la setena ronda de la competició, després de caure (1-0) davant l’NSA Camp Joliu, conjunt que lidera el grup 3 de Primera Catalana i que arribava al duel després d’eliminar clubs de superior categoria com el Prat o el Reus.
El projecte tarragoní, creat per captar i desenvolupar talent internacional al seu campus i complementat amb jugadors de la zona, va firmar un partit més que notable i va superar amb justícia un Lleida que en cap moment no va aconseguir trobar-se sobre la gespa.
El Lleida va afrontar el partit amb un onze similar al del matx coper contra el Mollerussa, amb rotacions, i amb la sorpresa de Boaz, habitualment titular, que va disputar els 90 minuts. L’ocasió més clara de la primera meitat va ser lleidatana: Magno va connectar un cop de cap a escassos metres de la porteria de Tamargo, però la pilota va impactar al pit del porter.
Una oportunitat molt franca per avançar-se que l’equip acabaria lamentant pocs minuts després, quan va arribar l’1-0. A tres minuts del descans, Joel Sánchez va firmar l’únic gol del partit al rematar a l’àrea petita una passada enrere després d’una acció individual de Teruel per la banda dreta.
A la segona part, malgrat els canvis, els de Cortés es van mostrar imprecisos i erràtics. El marcador no es va moure de miracle, ja que els locals van estavellar dos pilotes al pal.
“Me’n vaig enfadat perquè avui teníem l’obligació de guanyar”
El tècnic del Lleida, Jordi Cortés, es va mostrar insatisfet per la imatge oferta pel seu equip després de l’eliminació a la setena ronda de la Copa Catalunya: “Me’n vaig realment enfadat perquè avui teníem l’obligació de guanyar, ja que jugàvem contra un rival d’inferior categoria”, va declarar.
El tècnic també va lamentar l’excés de minuts d’alguns jugadors que seran titulars diumenge, ja que “no era la intenció, però teníem respecte per la competició”. Va afegir que no acabaven el partit amb les millors sensacions, perquè “no hem tingut encert tècnic ni tàctic i hem tornat a mostrar les sensacions de les primeres jornades, i no el Lleida que havíem vist recentment. Toca centrar-se en el partit del Mollerussa a partir de demà”.