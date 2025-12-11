Rubén López: "Competirem millor que mai a Pamplona"
El tècnic de l’AEM veu el seu equip "amb opcions reals" de guanyar Osasuna, la seua gran bèstia negra, després d’una reestrena positiva a la banqueta
L’AEM afronta la seua visita al camp d’Osasuna, en l’últim partit de l’any, amb sensacions renovades després de la victòria davant de l’Atlètic de Madrid B (1-0) en l’estrena de la segona etapa de Rubén López a la banqueta. El tècnic va explicar abans del viatge a Navarra que el resultat ha tingut un impacte directe en l’ànim de l’equip.
“Quan es guanya, les setmanes són més còmodes i millors. Vaig notar un ambient molt bo des del primer dia i la victòria va reforçar la idea que les jugadores poden aconseguir el que volen”, va assenyalar l’entrenador, convençut que competirem millor que mai a Pamplona i tindrem opcions reals de guanyar”, després de veure un AEM "reconeixible” i "intens” davant de l’Atlètic de Madrid B.
Osasuna sempre va ser la gran bèstia negra del conjunt lleidatà, ja que en la seua primera etapa no va aconseguir guanyar mai les navarreses. “És un equip molt similar a nosaltres i aquest any encara més. Si som intenses i sabem què fer amb la pilota, els podem fer mal i treure els tres punts”, va afirmar el tècnic.
A més, va elogiar al conjunt navarrès, que considera “un grandíssim equip”, més directe i fiable que en cursos anteriors, i bé treballat per un entrenador “molt bo”. Tot i així, va assegurar que l’AEM té arguments per lluitar per la victòria: “Haurem de fer les coses molt bé, però estic segur que podem guanyar”, va assegurar.
Quant a l’estat físic de la plantilla, l’entrenador va confirmar que recupera Laura Blasco després de sanció, per la qual cosa les úniques baixes són Laura Fernández i Rojas, de llarga durada. Segons el tècnic, comptar amb gairebé tota la plantilla en aquestes primeres setmanes és clau: “Tenir un grup ampli i disponible és el que dona els èxits. Hem de centrar-nos en el que hem de fer per guanyar, no en el resultat. Si repetim el nivell de dissabte i fem les tres o quatre coses que toquen davant d’aquest rival, estic segur que ho aconseguirem”, va concloure.