TRADICIONS
La Seu presenta l’edició de la Sant Silvestre més lúdica
Inclou més premis i sessió d’escalfament
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va presentar ahir una nova edició de la Cursa Sant Silvestre-Memorial Marc Peña Turet, que aquest any arriba a la dissetena edició. La regidoria d’Esports, que organitza la prova, va destacar que la d’aquest any serà la “més lúdica i festiva” de totes, amb un programa d’activitats per acompanyar els participants. Entre les novetats destaca una sessió d’escalfament previ, dirigida per una entrenadora personal, que començarà mitja hora abans de la sortida (a les 16.30 hores), fixada a la plaça dels Oms.
La carrera estarà amenitzada per l’Associació Tambuka de la Seu amb una batucada. A l’acabar la prova, i gràcies a la col·laboració dels comerços del carrer Regència d’Urgell, on culmina la carrera, la iniciativa inclourà les precampanades (18.30 hores), animació amb DJ locals, i l’entrega de premis, que aquest any reconeixerà la participant més jove, la més gran, la més elegant i la disfressa més sorprenent. La Sant Silvestre començarà a les 5 de la tarda i tindrà un recorregut de 3.650 metres.