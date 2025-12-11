Turull: "En qualsevol altre club, no estaríem entrenant"
El segon entrenador de l’Atlètic Lleida, que ha atès als mitjans per indisposició de Gabri, agraeix la confiança del club al cos tècnic
El segon entrenador de l’Atlètic Lleida, Josep Maria Turull, ha reconegut amb rotunditat, abans de rebre el Sant Andreu, que “en qualsevol altre club, en la situació en la qual érem, no continuaríem entrenant". Per això, Turull, encarregat d’atendre els mitjans per una indisposició de l’entrenador, Gabri García, va dir que la ratificació que la continuïtat del cos tècnic "és un gest que cal agrair".
"Suposo que és perquè veuen un bon dia a dia. La veritat és que els entrenaments són bons i per circumstàncies t’has vist abocat a una situació límit”, va admetre el tècnic, que va dir que l’esmentada confiança és la base per continuar treballant en un context esportiu “molt complicat”, amb l’equip cuer i amb la necessitat urgent de sumar “quatre o sis” punts abans d’acabar la primera volta.
De cara al duelcontra un Sant Andreu que “té una de les millors plantilles de la categoria” i una banqueta determinant, Turull va deixar clar que “el partit té que estar viu fins el minut 70 i, a partir d’allà, jugar les nostres cartes per poder guanyar-lo”, encara que va advertir que “el tram on el Sant Andreu marca més gols és del minut 75 al 90, la qual cosa vol dir que tenen una gran banqueta, amb molts recursos.”
El segon entrenador va reconèixer que l’estat físic de la plantilla continua sent fràgil, ja que de nou es quedarà sense poder completar la convocatòria, encara que Acalá i Daouda tornen després de sanció. Davant dels pocs efectius, Turull va exposar la necessitat que "el pla de partit no es trenqui tan aviat". "Cal controlar el ritme del partit i evitar quedar exposats davant d’un rival amb molts recursos per decidir", va explicar, després que l’últim partit, davant del Poblense, quedés marcada per la primerenca expulsió de Santana.
Després de tres derrotes seguides, el tècnic va reconèixer que "les setmanes no són còmodes. A més de preparar el partit tàcticament, has de pensar en totes les altres coses”. Tanmateix, va deixar clar que tot el soroll extraesportiu que embolica el partit no ha afectat durant la setmana: “Tenim una situació esportiva molt complicada com per estar pendents del que passa fora", va explicar.