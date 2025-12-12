FUTBOL
“Flick em va deixar clar que em necessitava a l’equip”
Eric Garcia va firmar ahir la renovació
Eric García va firmar ahir el seu nou contracte amb el Barcelona, que els unirà fins al 2031, i va afirmar que el seu somni sempre va ser “jugar al Barça i guanyar molts títols”, fins i tot quan se’n va haver d’anar una temporada cedit al Girona: “El pas d’anar-me’n allà va ser molt important per jugar molts minuts i tornar a agafar aquest nivell, i vull agrair a Míchel la confiança que va tenir en mi”. Eric també va reconèixer que a l’inici del curs passat li “costava entrar” a l’onze d’Hansi Flick, però “tot va canviar” després del partit de Lliga de Campions davant del Benfica. “Hi havia possibilitats de sortir, però vaig tenir una conversa amb el míster, em va dir que em necessitava aquí i això va canviar el rumb de la temporada”, va revelar. D’altra banda, el Barça ha remès a la UEFA un inventari complet dels danys provocats pels seguidors de l’Eintracht de Frankfurt a les instal·lacions de l’Spotify Camp Nou durant el partit de Champions, i confia que el club alemany el compensi per això.