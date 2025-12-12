FUTBOL
“En qualsevol altre club, no estaríem entrenant”
El segon entrenador de l’Atlètic Lleida, Josep Maria Turull, va reconèixer abans de rebre el Sant Andreu que “en qualsevol altre club, en la situació en la qual ens trobàvem, no continuaríem entrenant”. Per això, Turull, encarregat d’atendre els mitjans per una indisposició del tècnic, Gabri García, va dir que la ratificació de la continuïtat del cos tècnic “és un gest que cal agrair”.
“Suposo que és perquè veuen un bon dia a dia. La veritat és que els entrenaments són bons i per circumstàncies t’has vist bolcat a una situació límit”, amb la necessitat urgent de sumar “quatre o sis” punts abans d’acabar la primera volta.
De cara al duel contra el Sant Andreu, que “té una de les millors plantilles de la categoria” i una banqueta determinant, Turull va deixar clar que “el partit ha d’estar viu fins al minut 70 i, a partir d’allà, jugar les nostres cartes per poder guanyar-lo”.
El segon entrenador va reconèixer que l’estat físic de la plantilla continua sent fràgil, ja que de nou no podrà completar la convocatòria, encara que Alcalá i Daouda tornen després de sanció. Davant dels pocs efectius, Turull va exposar la necessitat que “el pla de partit no es trenqui tan aviat”. “Cal controlar el ritme del matx i evitar quedar exposats davant d’un rival amb molts recursos per decidir”, va explicar. Després de tres derrotes seguides, va reconèixer que “les setmanes no són còmodes”. Tanmateix, va deixar clar que tot el soroll extraesportiu que envolta el partit no ha afectat durant la setmana: “Tenim una situació esportiva molt complicada com per estar pendents del que passa fora”, va destacar Turull.