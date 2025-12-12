SEGRE

El rei rep els campions

Marc i Àlex Márquez ja pensen a anar al màxim en el primer GP

El rei Felip VI amb els germans Marc i Àlex Márquez al palau de la Zarzuela. - EFE

El rei Felip VI va rebre ahir els pilots Marc i Àlex Márquez, campió i subcampió del món de MotoGP, respectivament, en una audiència celebrada al palau de la Zarzuela. Els dos germans van valorar l’interès del monarca i van qualificar la temporada com “superespecial”. A la conclusió, Àlex va considerar que, malgrat competir pel títol mundial entre ells, la històrica temporada els ha “acabat unint més”. Marc també va tenir temps per parlar de la lesió que va patir a Indonèsia i ja pensa en la recuperació per “poder competir en aquesta primera carrera a finals de febrer”, mentre que va reconèixer que depenen d’ells mateixos “per ser al mateix nivell” i aposta per continuar ajudant-se mútuament per “continuar tirant de cadascun”.

