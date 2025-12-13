BÀSQUET
Encuentra reclama cohesió al vestidor i a l’entorn: “Hem d’estar units”
Per revertir aquesta ratxa de tres derrotes seguides. Batemon, que no ha entrenat per una microruptura, és seriós dubte per a Bilbao
Gerard Encuentra va llançar ahir un missatge d’unitat i calma tant al seu equip com a l’entorn, en el qual percep cert nerviosisme arran de les tres derrotes que ha encadenat l’equip, a fi de superar un moment que reconeix “el més dur” en el que va de temporada. El tècnic, que sempre ha posat en relleu la fortalesa del grup com a segell d’identitat, va subratllar que la clau passa per remar tots en la mateixa direcció i evitar que l’ansietat llasti l’equip. “No sé si hi ha aquesta sensació de nerviosisme, cosa que sí que de vegades noto que és un punt més d’ansietat el dia del partit, perquè comencem fallant alguna cistella i se senten lamentacions”, va admetre.
Per a Encuentra, no oblidar el passat i valorar el present és important per no perdre la perspectiva. “Fa tres anys jugàvem en el camp de l’Almansa i costava molt, i ara som a la millor Lliga d’Europa, que a més aquest any, sota el meu punt de vista, ha fet un pas endavant, amb molts equips amb molta igualtat”, va destacar. Per això va fer una crida a la calma i a la unió. “El que toca és animar l’equip, ajudar-lo, i ser conscients que serà un any molt difícil. Hem d’estar molt units, perquè això ha estat el nostre èxit durant tots aquests anys, sense tirar-nos pedres entre nosaltres i ajudant-nos molt”.
El tècnic va voler aprofundir en la gestió de les sensacions, un aspecte que considera determinant per encarar els pròxims partits, el més proper demà a la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau. “Potser ara estem en un moment més dur, però són dinàmiques”, va apuntar. “El que puc recomanar o insistir és a estar units i ajudar l’equip al màxim, que sempre ho fan, però si hi ha un punt de nerviosisme, intentar ser conscients d’on som i anar tots junts, de sumar i no restar, perquè si anem tots junts segurament farem les coses millor”.
També va incidir en el poder mental que han de tenir els seus jugadors per superar sotragades durant els partits, com ha passat en aquests últims que han caigut del bàndol rival. “Ens ha passat en ocasions que hem encadenat una sèrie de males decisions en atac i en defensa i les nostres cares eren un poema. Abaixàvem el cap i semblava una muntanya. El que hem de fer és el contrari: quan les coses estan més complicades, hem d’estar tots molt més junts i no criticar-nos, no posar-nos cares, sinó que intentar animar-nos. Aquesta és la clau”, va reiterar.
De cara al partit, Encuentra tindrà el dubte de Batemon, que pateix una microruptura a l’isquiotibial. “No s’ha pogut entrenar en tota la setmana i veurem si arriba al partit, però els físio i els metges són bastant pessimistes”, va assenyalar.