NATACIÓ
Jordi Carrasco obté tres medalles, una d’or, al Català júnior
El nadador lleidatà Jordi Carrasco (Club Natació Sabadell) ha aconseguit tres medalles (un or per equips, una plata i un bronze) durant el Campionat de Catalunya Júnior que se celebra des de dijous al CN Barcelona.
La medalla d’or la va aconseguir com a part del relleu 4x200 del CN Sabadell, que es va imposar amb comoditat en la prova. Juntament amb Cristian Córdoba, Hugo Nevado i Alexandre Comas, es va penjar l’or amb una marca de 7:51.81, a més de quinze segons del segon equip, el CN l’Hospitalet (8:09.62).
El lleidatà va ser plata ahir en els 50 metres esquena (27.48), al darrere del seu company d’equip Alexandre Comas (27.12), mentre que va acabar tercer en la final dels 100 papallona, amb un crono de 55.14. El guanyador va ser Oliver Roch, del CN Terrassa (54.80) i Comas es va penjar la plata (55.03).