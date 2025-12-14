FUTBOL
El líder no perdona
Raphinha firma un doblet que permet al Barça superar l’Osasuna. L’equip de Flick va tenir la pilota i va crear ocasions però no va marcar fins al final
Un doblet de Raphinha a la segona meitat davant l’Osasuna (2-0) va fer més líder el Barcelona, que acumula set victòries consecutives, treu set punts d’avantatge al Reial Madrid i acabarà l’any al capdavant de la classificació. I això que quan els blaugranes van perdre al Bernabéu (2-1), el desavantatge dels de Hansi Flick va arribar fins als cinc punts. Set victòries després, l’avantatge del Barça assoleix els set punts, amb un partit més que els blancs, i vuit sobre el tercer, que és el Vila-real, però que té dos partits menys.
El partit davant dels navarresos va ser molt sofert. Els blaugranes van tardar 70 minuts a obrir el marcador, pel camí havien quedat 21 rematades i un domini insultant davant d’un rival que en va oferir poc i ho va fiar tot a la defensa.
Com que Hansi Flick va veure de lluny l’autobús que Alessio Lisci anava a aparcar sobre la gespa del Camp Nou, va posar Marcus Rashford per l’esquerra per obrir el camp, Raphinha de mitjapunta i va confiar en l’olfacte golejador de Ferran Torres i el desbordament de Lamine Yamal. Però el seu equip no estava fi. El partit va ser un calc del que es va viure fa uns quants dies davant l’Eintracht de Frankfurt, que es va decidir amb dos gols d’un protagonista inesperat: Jules Kounde.
Contra l’Osasuna, la idea dels blaugranes era no patir tant i a la primera meitat no ho va aconseguir. El seu monòleg no es va traslladar al marcador, segurament per la falta de punteria, més allà d’un gol anotat per Ferran Torres (min. 24) i anul·lat pel VAR per una fora de joc anterior.
Abans Rashford havia reclamat un penal per part d’Arguibide (min. 8), que no va ser considerat pel videoarbitratge. El Barça va arraconar l’Osasuna i va tenir la pilota i les ocasions en una rematada d’Eric (min. 22), que va sortir fora per poc, i una altra de Lamine Yamal (min. 23), tant una com l’altra en un parell de minuts, que van estar a punt de sorprendre Sergio Herrera, però el gol no arribava.
I no ho va fer fins als últims minuts. Raphinha va obrir el marcador amb un precís xut (1-0, 70’) i, quan el partit acabava, va firmar el 2-0 que dona tres punts més al líder, que s’ha habituat a guanyar.
El Racing de Santander va empatar (1-1) ahir contra el Leganés en la jornada 18 de LaLiga Hypermption, entrepussada del líder que no va aprofitar un Deportivo de la Corunya que va perdre (0-3) davant la Reial Societat B i pot a més perdre la segona posició. En altres partits de Segona jugats ahir, el Saragossa va perdre a casa 1-2 contra el Cadis i l’Andorra va sumar una important victòria a Valladolid (0-1).
Flick: “És bo ficar pressió”
Hansi Flick va dir després de la victòria davant l’Osasuna que “és bo posar pressió als altres, però a la nostra mà està guanyar”, afegint que “l’important han estat els tres punts. Hem controlat el partit, en defensa ho hem fet bé. No hi va haver grans ocasions, però ens hem endut els tres punts”. Va insistir que no pensa en els rivals: “No penso gaire als altres equips. Volem guanyar el Vila-real. Hi hem d’anar i creure en nosaltres”.