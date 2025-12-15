BÀSQUET
“Ens en anem fotuts”
Gerard Encuentra. L’entrenador va lamentar que, després de fer “una de les millors primeres parts defensives de la temporada”, l’equip es va ensorrar
“Ens en anem fotuts.” Amb aquesta frase va resumir Gerard Encuentra el seu estat d’ànim després de consumar-se la sisena derrota de la temporada. El tècnic va lamentar, sobretot, haver perdut malgrat completar, va dir, “una de les millors primeres parts de la temporada a nivell defensiu”. “Tothom estava molt concentrat, molt connectat. La primera part ha estat molt bé en defensa, tancant el rebot, encara que no ho hem pogut aprofitar. El Bilbao no estava còmode i hem intentat córrer en transició, però prenent males decisions. De vegades volem anotar molt ràpid”, va reconèixer.
Segons el seu parer, el punt d’inflexió va arribar després del descans. “En el tercer quart el Bilbao ha apujat el nivell físic i nosaltres no hem estat capaços d’igualar-lo. Anàvem tard i ens ha penalitzat amb una bonificació molt ràpida i ells s’han vist còmodes”, va apuntar. Malgrat tot, ressalta que l’equip va competir fins al final. “Hem estat capaços d’estar en el partit fins als últims cinc minuts”, va dir, encara que va reconèixer que “quan ens han obert una diferència d’uns deu punts, ens hem frustrat i hem perdut la mentalitat”.
De cara al futur, el missatge va ser clar: “Hem de ser molt més sòlids en defensa. És una qüestió de mentalitat, continuar treballant i no perdre el focus del que realment és important: estar bé enrere”, va concloure.
Per la seua part, el tècnic del Bilbao, el targarí Jaume Ponsarnau, va reconèixer que després del descans “hem millorat la manera d’atacar”, però va recalcar que la clau “ha vingut des de la defensa, controlant el rebot. Hem forçat més pèrdues i, a partir d’allà, hem pogut córrer”.
L’equip va tornar a estar acompanyat a Miribilla
L’afició de l’Hiopos Lleida segueix demostrant jornada a jornada que és la millor de la Lliga ACB. Ahir, en el primer desplaçament fora de Catalunya en el que va de temporada (els anteriors van ser al Palau Blaugrana, Badalona i Manresa), el Nucli Bordeus va tornar a respondre i gairebé 150 seguidors van animar els seus des de les grades de Miribilla, tot i que aquest cop no van poder celebrar el segon triomf fora de casa.
El Barça de Xavi Pascual continua intractable
El Barça va encadenar ahir a Manresa la quarta victòria a la Lliga Endesa, confirmant així el seu bon estat de forma des de l’arribada de Xavi Pascual a la banqueta. Els blaugranes van vèncer clarament al Nou Congost (62-89) per assentar-se a la setena plaça. En la resta de partits tampoc no hi va haver sorpreses. El Reial Madrid va passar per sobre del Girona (112-76) i el Múrcia va vèncer el Joventut (80-77) en el duel per la tercera plaça. El duel entre el València Bàsquet i el Casademont Saragossa, previst també per ahir al Roig Arena, va ser ajornat per l’amenaça de fortes pluges per la borrasca Emilia.