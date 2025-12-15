FUTBOL
A l’Almacelles se li escapa la victòria in extremis
L’Almacelles va empatar davant del Balàfia 3-3, en un partit igualat que a la primera part es va decantar per als visitants, que van començar avançant-se gràcies a un gol de Lozano en pròpia porta i minuts més tard Nieto va ampliar l’avantatge (0-2, 21’). A la segona part, l’Almacelles va reaccionar. Primer, Mario va atansar els locals i Rafael, al cap de pocs minuts, va empatar el matx (2-2, 69’). En la següent jugada, Argelich va avançar momentàniament els locals, però Fraile, a pocs minuts del final, va tornar l’empat al marcador perquè ambdós equips sumessin un punt (3-3, 86). Després de l’empat, l’Almacelles és setè amb 17 punts mentre que el Balàfia és segon amb 20.