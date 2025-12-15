El Madrid respira amb un sofert triomf contra l’Alabès
Xabi Alonso veu allargat el seu crèdit
El Reial Madrid va vèncer ahir (1-2) el Deportivo Alabès en una tensa visita a Mendizorrotza, que van resoldre amb els gols de Kylian Mbappé i Rodrygo per no cedir més terreny amb el líder el FC Barcelona i donar una mica més de crèdit a l’entrenador Xabi Alonso. La mala ratxa tenia el tècnic basc en el punt de mira però el Madrid va complir a Vitòria per quedar-se a quatre punts del capdavant. Va patir el Madrid amb l’empat de Vicente, però Rodrygo va evitar una altra desfeta amb l’1-2 al 76.