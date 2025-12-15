FUTBOL
Pedri arriba a 150 partits i supera un rècord de Messi
Ho aconsegueix amb 23 anys i 18 dies i l’argentí ho va fer als 23 anys i 121 dies
Mentre el Barcelona encadena victòries per consolidar-se en el liderat, l’última dissabte davant de l’Osasuna (2-0) amb dos gols de Raphinha, hi ha un jugador que no destaca com a golejador però sí que ho fa sent un referent en l’organització del joc blaugrana.
Es tracta de Pedri, que s’ha convertit en un jugador imprescindible per a Hansi Flick i que, precisament davant de l’equip navarrès, va batre un dels innombrables rècords que té Leo Messi. El centracampista canari és el més jove a arribar als 150 partits amb el primer equip del Barça, segons va informar ahir TV3.
Pedri, que va arribar al club blaugrana l’estiu del 2020, va jugar davant de l’Osasuna el seu partit 150 i ho va fer amb 23 anys i 18 dies. El rècord el tenia fins aleshores Leo Messi, que va disputar el seu matx 150 el 2010 quan tenia 23 anys i 121 dies. Pedri ho podria haver aconseguit abans, però en la seua segona temporada al club es va perdre bastants partits per lesió. La campanya passada va jugar 37 dels 38 encontres de Lliga i en l’actual en porta 13 de 16, ja que va patir una petita lesió i es va perdre un altre partit per sanció.
El canari ja ha igualat la xifra d’assistències de la campanya anterior, 5, mentre que ha marcat 2 gols, lluny dels 6 que va firmar en la seua temporada més realitzadora, la 2022-23. Aquest rècord aconseguit dissabte per Pedri de ser el jugador més jove a arribar al partit 150, el podrien superar, si mantenen l’actual trajectòria, Pau Cubarsí, que als seus 18 anys ja ha jugat 67 partits amb el Barça, a banda de Lamine Yamal, que ja en porta 85.
D’altra banda, la plantilla es va entrenar ahir, ja que demà l’equip s’estrena a la Copa del Rei, en la ronda de setzens de final, visitant el Guadalajara, en un partit que es disputarà a les 21.00.
Els futbolistes que van ser titulars dissabte davant de l’Osasuna van fer treball al gimnàs, mentre que els suplents ho van fer sobre la gespa a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
També es va exercitar el porter polonès Szczesny, absent davant dels navarresos per una gastroenteritis.
També demà es coneixeran els guanyadors del premi The Best de la FIFA. En l’apartat masculí són candidats Lamine Yamal, Pedri i Raphinha, mentre que en dones hi figuren Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Claudia Pina i Alèxia Putellas.