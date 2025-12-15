FUTBOL
Segueix amb bones sensacions el Tàrrega
Els de l’Urgell brillen a la primera part amb el Tortosa Ebre
El Tàrrega afrontava ahir la difícil tasca d’enfrontar-se al Tortosa Ebre, un equip fet a la categoria que amb 14 punts estava davant dels blaugranes a la classificació. No obstant, els de l’Urgell van mostrar una gran versió, van firmar el millor matx de la temporada i es van emportar un encontre (2-1) que al descans ja guanyaven per 2-0.
Va ser en el minut 30 quan el Tàrrega va inaugurar el marcador després d’haver gaudit de tres grans ocasions per fer-ho. L’artífex del gol va ser Oriol Valls, que va firmar una gran jugada personal i va marcar a plaer l’1-0 després que Guifré li parés la primera rematada. Deu minuts després va arribar el 2-0 com a conseqüència d’una passada en profunditat de la defensa local que Ilyass va materialitzar. Amb un centrexut des de l’esquerra l’atacant blaugrana va establir el 2-0 amb què el partit va arribar al descans.
A la represa, el Tàrrega va continuar manant en el xoc i en el minut 48 Albert Farré va tenir a les botes el tercer gol blaugrana, però un superb Guifré ho va evitar.
Ja en la recta final, Estellé va retallar distàncies amb un gol que només va servir per generar incertesa al Joan Capdevila. El marcador no es va moure i el Tàrrega va sumar una nova victòria per superar el seu rival a la taula i establir-se a la zona tranquil·la (2-1).
Després del matx, el tècnic del Tàrrega, Edgar Molina, va destacar que “en aquests partits has d’aprofitar les oportunitats per sentenciar-los”.
“En el descans hem comentat que el 2-0 era un resultat enganyós. Sort que han marcat tard”. També va remarcar que “hem entrat molt bé en el partit i hem ajustat bé la pressió. Pot ser que siguin els millors 45 minuts de la temporada”, va sentenciar l’entrenador.