HOQUEI
Tancament de l’any cap avall
El Pons Lleida perd a la pista del Liceo el cinquè partit consecutiu. Queda matemàticament fora de la Copa i haurà de lluitar per salvar-se
El Pons Lleida va tancar ahir l’any amb una derrota a la pista del Liceo (3-1), en un partit que els lleidatans van afrontar amb la baixa de Nico Ojeda i sense poder comptar encara amb Sergi Duch, malgrat que va entrar en la convocatòria. La derrota, la cinquena consecutiva per als jugadors que entrena Edu Amat, deixa l’equip matemàticament sense opcions de jugar la Copa i l’obliga a centrar-se en la lluita per la salvació. El Pons Lleida va jugar un bon partit i va plantar cara al Liceo fins que li van fallar les forces. El primer gol de l’equip gallec no va arribar fins al 39 i els altres tres es van anotar en els cinc últims. Va merèixer el Llista un millor resultat, però segueix la mala ratxa, que l’ha anat llastant en la classificació.
Ambdós equips van firmar un duel molt igualat i intens. Els dos van sortir llançats a l’atac, a la recerca del gol, però les defenses s’imposaven i els dos porters, Blai Roca al Liceo i Xavi Bosch pels lleidatans, van estar sensacionals. Hauria pogut avançar-se el Llista amb dos bones rematades de Jordi Badia (5) i Antonio Chino Miguélez, però ambdós van topar amb el porter local. Una de les millors per al Liceo a la primera part la va tenir l’exllistat Tombita Torres.
Els gols van quedar per al final. Pérez va avançar el Liceo en el 39 i el Llista, encara que tot just encaixar el 2-0 va retallar distàncies, no va poder evitar sortir derrotat d’una de les pistes més difícils. Al final, derrota per 3-1, sens dubte excessiva.