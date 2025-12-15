ATLETISME
Tilló i Bellostas, reis de la Seu
Doblet del Xafatolls en la 44a edició de la carrera més emblemàtica del calendari atlètic lleidatà. Uns 475 corredors desafien el fred en una nova cita de la prova que va nàixer el 1981
“Aquesta és la cursa de Lleida”, explicava ahir satisfet i emocionat Joan Moraño, creador de la Pujada a la Seu Vella, que organitza cada any des del 1981 i que ahir, en la 44a edició, va reunir un total de 475 atletes en l’emblemàtica carrera, xifra que augmentava fins als 700 comptant amb els que van prendre part en la caminada que sortia una mica abans. “Vam haver d’ampliar dorsals a causa de la demanda que tenim”, afegia Moraño, president del Club Esportiu La Seu Vella, que és l’organitzador de la prova que, com cada any, col·labora amb La Marató de 3Cat.
En l’aspecte esportiu, l’AA Xafatolls de Mollerussa va fer doblet, amb les victòries de Núria Tilló i Roc Bellostas, que va batre el rècord de la prova. En la cursa femenina la victòria va ser per a Tilló (Xafatolls), que va firmar un temps de 39:37, mentre que la segona posició va ser per a Emma Carreras (Coetus Triatló Lleida), que va parar el crono en 39:56. El tercer lloc va ser per a la independent Blanca Vallés, amb 40:58. Carreras és la mare del campió masculí.
La cursa masculina se la va adjudicar amb autoritat Roc Bellostas que, amb 31:46, va batre el rècord que ostentava Xavier Tomasa des del 2022, quan va guanyar amb un registre de 32:05. La segona posició va ser per a l’atleta independent El Hassane Lamdassen, que va fer un temps de 33:04, mentre que el podi el va completar Roger Mirabet, també independent, que va parar el rellotge en 33:33.
Moraño afirmava després de la prova que “és un orgull veure com ha crescut la Pujada a la Seu Vella”, una carrera que va idear ell i que, en la seua primera edició, amb prou feines va arribar a mig centenar de participants. “Notes que és una carrera a la qual la gent té afecte i que ha arribat a tenir 1.200 participants, una xifra ara difícil d’aconseguir, perquè és una cursa molt exigent, amb 10 quilòmetres i un final molt dur.”
La prova només ha deixat de celebrar-se una vegada, el 2020, a causa de la pandèmia. “Un any va nevar tant que no es va poder disputar, però la vam fer al gener i aquell any n’hi va haver dos, perquè la data del desembre és obligada”, conclou.