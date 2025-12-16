Hiopos Lleida-Real Madrid: encara hi ha prop de 800 entrades disponibles
El duel amb el líder de l'ACB tindrà lloc dissabte a les 19.00 hores al Barris Nord
El proper dissabte 20 d'abril se celebrarà l'esperat duel d'ACB entre el Hiopos Lleida i el Real Madrid al pavelló Barris Nord (19.00 hores) i encara queden prop de 800 entrades disponibles. Des que es va iniciar la venda d'entrades per al públic general el passat 4 de desembre, s'han venut unes 400 localitats, una xifra que se suma a les més de 4.300 adquirides pels abonats del club, d'un total de 4.500 socis, i les que els socis han pogut adquirir amb preferència a preu general. Cal recordar que, en tractar-se d'un partit designat com a Dia del Club, els abonats han hagut d'abonar 20 euros per mantenir la seva localitat. Per al públic general, els preus oscil·len entre els 50 i els 85 euros, en funció de la ubicació.
El conjunt lleidatà arriba a aquest enfrontament en un moment complicat després de sumar la quarta derrota consecutiva a la lliga el passat diumenge a la pista del Bilbao (93-75). Malgrat que el marcador final reflecteix una diferència considerable de 18 punts, el partit va ser molt més igualat del que indica el resultat. Els de Gerard Encuentra van tenir opcions de capgirar el marcador en diversos moments, però finalment no van aconseguir superar un rival que va saber aprofitar millor les seves oportunitats. Amb aquesta derrota, el Hiopos Lleida acumula ja sis derrotes aquesta temporada.