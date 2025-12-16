FUTBOL
L’Atlètic Lleida fitxa el lateral esquerre Cobo
El cordovès, que estava sense equip, reforça la minvada plantilla lleidatana
Malgrat que el mercat hivernal obre d’aquí a dos setmanes, l’Atlètic Lleida ja compta amb el seu primer fitxatge per reforçar l’actual plantilla, necessitada de cares noves per la complicada situació esportiva (a sis punts de la salvació) i quant a baixes. Es tracta del lateral esquerre cordovès Carlos Cobo, que estava sense equip després de militar la passada campanya a Segona RFEF amb el Club Atlètic Antoniano de Lebrija, amb el qual va assolir el play-off d’ascens.
El defensa cordovès, de 27 anys, s’incorporarà als entrenaments demà i, al ser agent lliure des del passat mercat estiuenc, podrà reforçar de forma imminent l’equip de Gabri García i tindrà opcions de debutar aquest diumenge (12.00) en la important visita a l’Eivissa, l’últim matx de l’any que el conjunt lleidatà afrontarà, de nou, amb nombroses baixes.
A part de l’entrenador Gabri, que no podrà estar a la banqueta al ser expulsat davant del Sant Andreu, tampoc podran jugar a Eivissa per sanció Aldo One i Moró Sidibé, ja que ambdós van veure la cinquena groga. Encara que torna després de la seua sanció Álvaro Santana, l’única opció natural per al lateral esquerre, segueixen de baixa per lesió Nico Magno, Roger Alcalá, Pablo Bolado, Asier Ortiz, Nil Sauret, Carlos Mas i Marcel Samsó.
La lesió fins a mitjans de març d’aquest últim, que era el carriler esquerre titular, ha obligat Gabri a explorar solucions improvisades en el lateral esquerre, davant de la poca confiança en Santana i Bolado, malgrat que aquest últim també va caure lesionat tot just debutar. Així, Daouda i Alcalá han estat habituals a l’esquerra de la saga, encara que el d’Agramunt també serà baixa per la ruptura d’un metatarsià del peu la setmana passada. Per això, Cobo arriba a l’equip cridat a tenir protagonisme en el perfil esquerre de la defensa, la seua posició més habitual.
Cobo es va formar a les categories inferiors del Reial Madrid i, després d’acabar la seua etapa formativa ha competit a l’extinta Segona B i Segona RFEF des de la 2017-18. Ha format part del Valladolid B, el Sabadell, el Cadis B, l’Atlètic Balears, el Tarassona, el Palència Cristo Atlètic, El Palo i finalment l’Antoniano.